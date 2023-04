Přestože počasí opět malinko zlobí a od úterý prší, ve středu je na programu několik dohrávek již dříve odložených zápasů.

Na podzim fotbalisté SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) porazili Tochovice 2:1. Jak si povedou teď na hřišti soupeře? | Foto: Jindřich Schovanec

Svoje utkání 17. kola odehrají na Příbramsku fotbalisté divizního SK Klatovy 1898, kteří v souboji dvou tabulkových sousedů (a sestupem ohrožených týmů) nastoupí od 17 hodin na hřišti Tochovic. Na umělé trávě v Klatovech zase od 18 hodin změří síly TJ Měcholupy s blovickým Sokolem. Jde o dohrávku 16. kola béčkové skupiny krajské I. B třídy. V akci budou například i klatovští ligoví žáci do 12 a 13 let, kteří cestují do Prahy, kde je v dohrávce S čeká Aritma.

Středeční program dohrávek - FORTUNA divize A (17. kolo) – 17.00: SK Tochovice – SK Klatovy 1898 B. Krajský přebor (20. kolo) – 17.30: TJ Sokol Plzeň-Černice – FK Nepomuk. I. B třída, skupina B (16. kolo) – 18.00: TJ Měcholupy – TJ Sokol Blovice (UMT Klatovy). I. B třída, skupina C (18. kolo) – 17.30: TJ Sokol Radnice B – FK Dýšina. III. třída okresu Domažlice (12. kolo) – 17.00: Zahořany – FK Staňkov B, 18.00: Újezd – Poděvousy.



Česká liga žáků do 12 a 13 let, skupina A, nadstavba S (1. kolo) – 16.00: SK Aritma Praha U12 – SK Klatovy 1898 U12, SK Aritma Praha U13 – SK Klatovy 1898 U13 (UMT Aritma Praha, Praha-Vokovice). Okresní přebor starších žáků (12. kolo) – 17.30: TJ Sokol Kolinec – START Luby B.

