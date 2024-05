Víkendový program 25. kola divizní skupiny A nabídne mimo jiné hned tři atraktivní krajská derby. Jedním z nich je záchranářský souboj mezi domácím Tachovem a fotbalisty Klatov. Ti se v poslední době zvedli, a rádi by svou vzestupnou formu potvrdili i na hřišti rivala z regionu.

FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). | Foto: Jindřich Schovanec

„Nekoukáme na to, že je soupeř poslední, chováme k němu respekt. Slíbili jsme si, že každý zápas chceme odehrát co nejlépe. Výsledky z minulých kol už jsou dávno staré a já osobně očekávám vyrovnaný zápas. Třeba jako na podzim u nás, kdy jsme vlastně Tachov nakopli jejich první výhrou a ještě k tomu gólem v nastavení. Doufám, že Tachovští i my si zápas užijeme a divákům nabídneme zajímavou podívanou," říká kouč Klatov Martin Janda, jenž nepojede s týmem k sobotní konfrontaci v plné síle. „Pořád máme tři čtyři zraněné kluky, což v naší situaci není komfortní. Ale hráči, kteří dostávají prostor, si vedou skvěle a doufám, že to přeneseme i do zápasu s Tachovem," přeje si mladý kormidelník.

Kam v Plzeňském kraji za fotbalem?

FORTUNA ČFL, skupina A – pátek 18.00: Písek – Jiskra Domažlice, sobota 14.30: Robstav – Povltavská Fotbalová akademie, neděle 10.30: Viktoria Plzeň B – Vltavín. FORTUNA divize A – sobota 17.00: Tachov – Klatovy, Rokycany – SENCO Doubravka, neděle 10.30: Jiskra Domažlice B – Petřín Plzeň. Krajský přebor – sobota 10.15: Horní Bříza – Nýrsko, 11.00: Rapid Plzeň – Petřín Plzeň B, 13.30: Kaznějov – Košutka Plzeň, 17.30: Vejprnice – Lhota, Chotíkov – Radnice, neděle 10.30: Holýšov – Nepomuk, 17.30: Zruč – Stříbro, Mýto – Černice. I. A třída – sobota 10.15: Kralovice – Malesice, 13.30: Slovan Plzeň – Sušice, 17.30: Křimice – Dobřany, Luby – Žákava, Bolevec – Smíchov Plzeň, neděle 14.00: Koloveč – Tlučná, 15.00: Horšovský Týn – Chlumčany, 16.00: Staňkov – Tlumačov. I. B třída, skupina A – sobota 10.30: Kdyně – Chodov, 13.30: Dlouhý Újezd – Krchleby, 17.30: Bor – Stráž, Chotěšov – Klenčí pod Čerchovem, neděle 16.00: Postřekov – Planá, 17.30: Stod – Merklín, Mrákov – Koloveč B. I. B třída, skupina B – sobota 10.15: Mochtín – Horažďovice, 14.00: Starý Plzenec – Strážov, 17.30: Měcholupy – Svéradice, Blovice – Spálené Poříčí, Svatobor Hrádek – Losiná, neděle 15.00: Klatovy B – Bolešiny, 17.30: Švihov – Chanovice. I. B třída, skupina C – sobota 17.30: Dýšina – Chrást, Úněšov – Zruč B, Volduchy – Mýto B, neděle 17.00: Rokycany B – Město Touškov, 17.30: Strašice – Město Zbiroh, Horní Bříza B – Mladotice, Vejprnice B – Plasy.

