„Pak už jsme zase převzali iniciativu a do konce poločasu přidali ještě tři góly," řekl Škrabal. „Do druhé půle jsme už nastupovali s čistou hlavou, že si zahrajeme bago, prostřídáme mladé kluky a popřípadě přidáme ještě nějaký ten gól. Trošku se nám to vymstilo, protože jsme dostali dva laciné góly, ale také jsme ještě tři přidali," ulevil si kouč Slavie, který byl celkově spokojený. „Pro co jsme si do Soběhrd jeli, to jsme si i odvezli. Trochu mě mrzí dva obdržené góly, ale pevně věřím, že si z toho kluci vezmou ponaučení a příště se to už nebude opakovat," přeje si Roman Škrabal, jenž znovu koučoval už ve středu.

Právě uprostřed týdne totiž jeseničtí dorostenci v přátelském utkání změřili síly s prvoligovým týmem Bohemians 1905, konkrétně ročníkem 2007. A slávisté v nevšední konfrontaci nepředvedli na domácí půdě špatný výkon, byť nakonec prohráli. „Již v první minutě nás soupeř zaskočil rychlou kombinací a ujal se vedení. V tu chvíli mi proletělo hlavou, abychom tady nebyli jako na střelnici," poodkryl Škrabal svoje myšlenky po bleskově obdržené brance. Jeho družina se však ze šoku rychle oklepala a otočila skóre na 2:1. Jenomže pak začali hrát opět mladí klokani a díky dvěma trefám ještě do poločasu znovu vedli oni.

„Ve druhé půli nám soupeř ukázal kvalitu jednotlivců na míči, rychlými protiútoky nás trestal a přidal ještě tři góly. My jsme tam měli ještě pár světlých momentů, které však vždy skončily na hranici šestnáctky," líčil kouč Jesenice. „Každopádně bych chtěl klukům poděkovat za odvedený výkon a pevně věřím, že i tenhle zápas s kvalitním soupeřem nás posune o krok dále," dodal Škrabal s tím, že v sobotu do Jesenice zajíždí soupeř z Milína a touží po třech bodech.

