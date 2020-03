„Vůbec se nám nepovedl začátek zápasu, ve kterém jsme dvakrát zbytečně inkasovali. Poté jsme si sice vytvořili řadu brankových příležitostí, ale zužitkovat jsme dokázali pouze jedinou z penalty,“ litoval kouč Lepeška.

Jihočeši se do pauzy trefili ještě jednou a do kabin odcházeli za stavu 3:1. „Ve druhém poločase jsme soupeři mačkali, ale dokázali jsme vstřelit opět jen jeden gól. Znovu z penalty, která byla jasná. Ale to vyplývalo z toho, že jsme měli fakt velký tlak,“ říkal klatovský kouč.

Na každý pád se družstvo ze Šumavy vracelo z jihu republiky s nepořízenou. „Prvních dvacet minut bylo vážně děsivých, ale pak jsme se zvedli a hráli dobře. S výkonem jsem celkem spokojený,“ doplnil Lepeška.

Bodově naprázdno odjížděli z úvodního střetnutí jara na náhradní půdě českobudějovické Lokomotivy také klatovští mladší dorostenci, kteří inkasovali též tři branky, ale síť se jim na rozdíl od starších kolegů nepodařilo rozvlnit ani jednou. V tabulce tak i nadále se ziskem šesti bodů zůstávají na předposledním místě.

Lokomotiva České Budějovice U19 – SK Klatovy 1898 U19 3:2 (3:1)

Branky Klatov: 15. a 59. Vacek (obě z penalty). Rozhodčí: Benedikt. ŽK: 1:1. Diváci: 54. Sestava Klatov: Šedivec – Marek, Hejduk, F. Mareš, Berka, Partyngl, Petrželka, Vacek, Škoch, O. Mareš, Barborka (68. Pretzelmayer). Trenér: Martin Lepeška.

Lokomotiva České Budějovice U17 – SK Klatovy 1898 U17 3:0 (1:0)

Rozhodčí: Benedikt. ŽK: 1:1. Diváci: 63. Sestava Klatov: Šedivec – Lucák (50. Ouda), Šťastný, Tomaka (69. Karásek), Pretzelmayer (80. Urban), Svatoň (66. Chval), Škoch, Ryba, Pešek, Fiala, Šlechta (78. Pham). Trenér: Karel Žák.