Druhý letošní zápas, druhé vítězství. A opět ve velkém stylu. Fotbalisté rezervního výběru jesenické Slavie posílení o několik hráčů z áčka si o víkendu znovu s chutí zastříleli. Na úvod sezony ze svého stadionu vyprovodili Okrouhlo drtivě 8:0 a stejným výsledkem slávisté potěšili svoje fanoušky také v neděli, kdy v zajímavém souboji 4. kola áčkové skupiny třetí okresní třídy zneuctili zálohu domácího FC Jílové.

Fotbalisté SK Slavia Jesenice B (modří), archivní snímek. | Foto: Deník/Martin Mangl

Na další spektakulární výhře Jesenice se podílelo hned pět různých střelců. Nejúspěšnějším z nich byl navrátilec Jiří Novotný, který po zranění dostal od trenérů důvěru na druhých pětačtyřicet minut a vstřelil tři branky. „Na hřišti jsem se cítil dobře, i když ještě nejsem stoprocentně připravený na celých 90 minut,“ svěřil se jednadvacetiletý fotbalista, který se do Jesenice vrátil z působení v nedalekých Dolních Jirčanech. „Ale jsem moc rád, že jsem dostal šanci nastoupit do celého druhého poločasu,“ pochvaloval si mladík.

A důvěru trenérů splatil stylově, odvděčil se jim třemi přesnými zásahy. Kdyby hrál Novotný hokej, čepice by už létaly na led. První gól šutér vstřelil v 61. minutě, druhý o malou chvíli později a devět minut před koncem zkompletoval hattrick. „Maximální spokojenost. Nečekal jsem, že bych se mohl gólově prosadit. O to více jsem rád, že to tam třikrát spadlo. Už jen pro moje sebevědomí i proto, že jsem mohl pomoci týmu,“ dodal Jiří Novotný.

Béčko Jesenice se po dvou kolech vyhřívá v čele tabulky jedné ze dvou skupin III. třídy okresu Praha-západ, ale podobně znamenitě si zatím vedou také týmy TJ Jíloviště B a Krňany. V příštím kole hraje Slavia doma – v neděli 3. září přivítá od 17 hodin zálohu Kazína. Ta prozatím jednou vyhrála i prohrála.

FC Jílové B – SK Slavia Jesenice B 0:8

Poločas: 0:3. Branky: 61., 64. a 81. J. Novotný, 44. a 85. Bradáč, 9. Kul'ha, 41. Ondrák, 53. Bureš. Rozhodčí: Hrdlička. ŽK: 3:2 (42. Ctibor, 71. P. Janošov mladší, 84. Koranda – 42. Neumann, 42. Kolář). Diváci: 55. FC Jílové B: Bouška – P. Janošov starší, P. Janošov mladší, Mošnička (81. Kaňok), Ctibor, Doutnáč, Topol (46. Kukla), Šavel, Malknecht (48. Dibelka), Klumpar (71. Bernard), Ryba (80. Koranda). Trenér: Vladimír Vodička. SK Slavia Jesenice B: Blažek – O. Novotný (75. Jeřábek), Ondrák, Bureš (49. Pitter), Mareček (15. Karas), D. Novotný, A. Novák (80. Ilčyšyn), Neumann, Kul'ha (46. J. Novotný), Bradáč, Kolář. Trenéři: Antonín Novák, Pavel Zdanovec.

