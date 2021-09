Kdo přišel do krásného areálu Dukly pozdě, litoval. Už v osmé minutě mohli přítomní diváci vidět tři góly v síti. Bohužel pro Klatovy – dva z nich vstřelili hostující hráči chodského celku.

„Kdybychom někdy do páté minuty neinkasovali, byl bych nervózní,“ vtipkoval trenér klatovských fotbalistů Martin Lepeška.

Fotbalisté staršího dorostu SK Klatovy 1898 podlehli v derby Domažlicím 2:3, fotbalisté do 17 let naopak zvítězili 5:3.Zdroj: Jiří Pojar

Pak ale nasadil vážnější tón. „Je to škoda, protože to byl celkem vyrovnaný zápas. My ještě neproměnili penaltu a z přímáku nastřelili tyčku,“ smutnil.

Více než další porážka mu však dělají vrásky zdravotní problémy. „Proti Domažlicím se nám bohužel zranili hned čtyři hráči. Šťastný dohrával se zlomenou klíční kostí, Šlechta měl vykloubené rameno. Do toho má problémy s kotníkem Weber a se žebry také stoper Fiala,“ krčil rameny Martin Lepeška.

V příštím kole na půdě Hořovic tak tým bude skládat z omezeného počtu fotbalistů. „U Šťastného se Šlechtou to vypadá na absenci v řádu několika týdnů, Fiala nejspíš také nenastoupí. U Webera je to spíš o pocitu, tam uvidíme. Každopádně k příštímu zápasu na hřiště druhého týmu tabulky pojedeme s torzem,“ přemítá Martin Lepeška, trenér klatovské devatenáctky.

Co nedokázali starší dorostenci, to se povedlo jejich o dva roky mladším spoluhráčům. Fotbalisté Klatov do 17 let totiž svého protivníka z Jiskry Domažlice dokázali po nerozhodném prvním poločase (1:1) porazit 5:3.

SK Klatovy 1898 U19 – Jiskra Domažlice U19 2:3 (1:3)

Branky: 5. Pham, 60. Říha – 4. a 22. L. Korelus, 8. Baumann. Rozhodčí: Havránek. ŽK: 1:2. Diváci: 40. Hřiště: Janovice nad Úhlavou. Sestava Klatov: Baloun – Šašek, Šťastný, Pham, Šlechta (44. Hošek), Weber (72. Kutka), Pešek, Pretzelmayer (64. Lucák), Tomaka, Fiala, Říha. Trenér: Martin Lepeška.

SK Klatovy 1898 U17 – Jiskra Domažlice U17 5:3 (1:1)

Branky: 16. a 57. Vaňourek, 48. Potužník, 63. Boublík, 79. Hošek – 7. Koza, 46. Váchal, 87. Zitterbart. Rozhodčí: Havránek. ŽK: 0:2. Diváci: 40. Hřiště: Janovice nad Úhlavou. Sestava Klatov: Sklenárik – Yordanov (46. Toman), Daněk, Berka, Mazán, Hošek, Potužník, Kortán, Vaňourek, Vyčichl, Boublík (75. Bošek). Trenér: Karel Žák.