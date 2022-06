„Hodně jsme si zachytali, bylo to úplně něco jiného než v divizi,“ usmíval se po utkání 22letý Tomáš Novák, jenž v první poločase inkasoval pouze jednou. V 17. minutě ho překonal přesnou trefou z trestného kopu zpoza šestnáctky záložník Pavel Bucha. „Největší rozdíl je v rychlosti, práci s balonem, jsou silní jeden na jednoho. Člověk musí být pořád připravený, že přijde centr nebo střela,“ doplnil ho o necelý rok mladší Ondřej Valeš, který trochu litoval toho, že šel do branky až po poločase, kdy se viktoriáni přece jen víc rozstříleli.

„Ale Novas chodí vždycky na první půli, protože je starší, takže já jsem na druhé poločasy zvyklý,“ doplnil s úsměvem na rtu.

Přátelské utkání: FC Viktoria Plzeň - SK Klatovy 1898 6:0.Zdroj: Jindřich Schovanec

Oba klatovští brankáři prošli mládežnickými celky až do juniorky, Valeš dokonce absolvoval několik tréninků i s prvoligovým áčkem. „Nějaká motivace navíc to byla, zvlášť, když se s některými kluky z áčka znám,“ říkal Ondřej Valeš.

Ale Václava Pilaře, který mu za dvacet minut nasázel hattrick při angažmá v Plzni nepotkal. „Ten už byl pryč, když jsem chodil trénovat s áčkem. Byli tam ale další borci z té starší party - Řezník, Hejda, ale i Chorý, Pernica a tihle kluci,“ vypočítával Valeš.

Jeho kolega Novák měl jasno, v čem musí klatovští fotbalisté ještě zapracovat, kde je prostor ke zlepšení. „Musíme zabrat na fyzičce, zaměřit se na osobní souboje a získat víc na síle. I když je třeba připomenout, že jsme šli do zápasu s Viktorkou po náročné středeční předehrávce divize,“ popisoval a připomněl remízu s Katovicemi 2:2.

Ta jen potvrdila, že Klatovy letos patří do úplné špičky divizní skupiny A. „Je to pěkné umístění. Myslím, že i naši fanoušci jsou spokojení,“ říkal Tomáš Novák s tím, že momentálně to je pro jeho tým zřejmě strop. „To asi jo, jak zázemím, tak finančními možnostmi,“ souhlasil i Ondřej Valeš, ale jak naznačil, nemusí to tak být napořád. „Ale máme ambice hrát o co nejvyšší příčky, příští sezonu zase chceme hrát nahoře. A kdyby se povedlo být první, určitě se budeme bavit o postupu,“ doplnil s tím, že je v Klatovech spokojený.

„Hlavní je, aby byla dobrá parta, a to u nás je, tak je to paráda,“ uzavřel Ondřej Valeš a vedle stojící Tomáš Novák jen pokyvoval hlavou: „Já to mám podobně, chci si užívat fotbal, dokud můžu.“ Vyrovnají se i s tím, že jsou na jeden post mezi tyčemi dva, po dohodě s trenérem Michalem Hoffmannem se střídají po dvou zápasech. „Vyhovuje nám to. My se s Ondrou známe už od starších žáků, rozumíme si,“ dodal starší z dvojice klatovských gólmanů.

