O víkendu jste doma přehráli Veřechov 4:1. Jak toto vítězné utkání hodnotíte?

Zápas s Veřechovem bych řadil mezi vydařenější z naší strany. První poločas byl sice celkem vyrovnaný, ale naštěstí jsme brzy vstřelili branku, a to nám dodalo potřebný klid. Většinou v zápasech dostáváme hodně gólů, takže jsme si v kabině o poločasové přestávce řekli, že rozhodně musíme přidat další branky. A to se nám nakonec povedlo.

Co podle vás rozhodlo o zisku důležitých tří bodů?

Řekl bych, že rozhodla bojovnost a nasazení celého týmu. Všechny góly padly po vydařených kombinacích do protiútoku. Tímto způsobem bych chtěl svým spoluhráčům za zápas poděkovat.

V pěti dosavadních kolech jste nasázel už jedenáct branek. Jste s touto individuální bilancí spokojený?

Ano, spokojený jsem. Mám stejně gólů jako spoluhráč Michal Poupa. Už se z toho stává taková tradice, že se společně pohybujeme na předních příčkách tabulky střelců v této soutěži (úsměv).

Góly dávat umíte, o tom nemusí být žádná řeč. Je však něco, na čem ještě musíte do dalších zápasů zapracovat?

Určitě na fyzičce, tam maličko pokulhávám.

V duelech vašeho týmu padá všeobecně hodně gólů. V letošním ročníku jich diváci viděli už 48, což činí průměr více než devět branek na zápas. Čím si to vysvětlujete?

Mnoho gólů v našich zápasech padá proto, že jsme spíš ofenzivní tým. Občas je to bohužel právě na úkor obdržených branek. Na druhou stranu, myslím si, že pro diváky jsou právě tyto zápasy atraktivní. Kvůli brankám se přece chodí na fotbal. Čím více gólů, tím více zábavy. A tak to má být.

Inkasovaných branek je ale fakt hodně. Každého přece nepřestřílíte. Jako příklad můžeme použít výsledek utkání 3. kola s Plánicí, které jste doma podlehli 5:7.

Máte pravdu, góly v naší síti nás trápí už delší dobu, ale naštěstí máme fakt ofenzivní tým, takže si to občas můžeme dovolit. Momentálně se ale snažíme zapracovat na zlepšení defenzivní činnosti. Zápas s Veřechovem byl snad důkazem, že už jsme to vzali za správný konec a počet obdržených branek se do budoucna sníží.

O víkendu jedete do Svéradic k tuhé bitvě s tamním béčkem. S jakým cílem?

Hlavním cílem bude, abychom do Svéradic vůbec odjeli v jedenácti lidech, protože zatím to vypadá, že nás bude málo. Ale jestli se sejdeme v plném počtu, tak o vítězství strach nemám.