V zápase zářil především mladík Adam Aizner, který vstřelil šest gólů. Zbývající branku obstaral další benjamínek týmu Michal Marek.

„Nechci úplně říkat, že jsme do Kdyně jeli s béčkem, to ne, ale tentokrát jsme nechali zkušené kluky doma a šanci dostali převážně mladíci. A myslím si, že podali velmi dobrý výkon. Hráči si uvědomili, že hrají o místo v sestavě, a podle toho to na hřišti také vypadalo. Ano, malé chybičky tam ještě byly, ale když si soupeř vytvořil šanci, zasáhl gólman Herman. Takhle by to mělo vypadat, jsem spokojený,“ řekl po zápase trenér Hoffmann.