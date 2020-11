Češi chtějí ještě zabojovat o první místo, které by znamenalo postup do nejvyšší Ligy A. Potřebují k tomu nejen svoje vítězství, ale i zaváhání Skotska na Slovensku v zápase, který se hraje už ve tři odpoledne.

„Věříme, i když to nemáme ve svých rukou. Nicméně my musíme dvakrát vyhrát, abychom mohli pomýšlet na to, že Skotové klopýtnou. Nekoukal bych na soupeře, my hlavně musíme zvládnout naše zápasy,“ pronesl na předzápasové tiskové konferenci trenér českého týmu Jaroslav Šilhavý, který pochází Chotěšova u Plzně.

Skotsko hraje na Slovensku už ve tři odpoledne, takže až půjdou čeští fotbalisté na trávník plzeňské Doosan, budou vědět, jak ten zápas dopadl. Ale teď to neřeší. „Oba celky ve čtvrtek slavily postup na Euro. Věřím, že Slováci k tomu doma přistoupí zodpovědně a třeba nám pomůžou,“ usmál se den před zápasem Vladimír Darida, který se po roce vrátil s českou reprezentací do rodné Plzně. Loni v listopadu tady Češi slavili po vítězství na Kosovem (2:1) postup na Euro.

Teď chtějí udržet naději na prvenství ve skupině Ligy národů. Ale, že by Skotové v euforii po čtvrtečním postupu na Euro v neděli na Slovensku něco podcenili si kouč nemyslí. „Skotská mentalita není taková, odehrají to na sto procent. Ale to samé si myslím o Slovácích,“ doplnil kouč Jaroslav Šilhavý.

Tak nezbývá, než věřit, že Slováci budou chtít postup na mistrovství Evropy oslavit dalším vítězství. A hlavně, že jeho svěřenci v Plzni zvládnou zápas s Izraelem. Před měsícem Češi na jeho hřišti zvítězili 2:1, ale v závěru se báli o vítězství. „Očekávám od soupeře podobný výkon jako doma. Možná ještě o něco lepší, protože na nás budou lépe připravení. Tam jsme je malinko zaskočili,“ připomněl 59letý trenér dva góly svého celku vždy v úvodech poločasů.

„O sestavě máme jasno, určitě bude jiná než v Německu,“ nechtěl víc prozradit český reprezentační kouč. Jisté je, že nebude mít k dispozici útočníka Tomáše Pekharta, i když druhý test na koronavir už měl negativní. V nominaci jsou tři viktoriáni – stoper Jakub Brabec, záložník Jan Kopic a útočník Zdeněk Ondrášek – i další hráči, kteří prošli Plzní. Další forvard Michael Krmenčík (nyní Bruggy), mladý obránce Aleš Matějů (Brescia) a především motor středové formace Vladimír Darida (Hertha Berlín).

Trenér Šilhavý čelil i otázce, jak se vypořádává s nezvyklou situací, kdy se hraje bez diváků a všechny jeho pokyny jsou dobře slyšet. „Je to hodně divné. Jako když hrajete někde přátelský zápas bez diváků. Hráči slyší pomalu každé slovo. Doufám, že zítra budou poslouchat,“ usmál se Jaroslav Šilhavý na závěr tiskové konference.

Snad bude mít dobrou náladu i po zápase.