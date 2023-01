Ohledně toho, kdo by se měl v letošní sezoně stát mistrem, má odchovanec plzeňského Petřína jasno.

„Titul bych přál Plzni. Doufám že to udrží. Budou to ale mít nesmírně těžké. Slavie udělá maximum pro to, aby ho získala," je si vědom přeštický kanonýr, který zatížil na podzim konta soupeřů v ČFL jedenácti přesnými trefami.

Černý věří, že Fortuna liga bude na jaře napínavá. Zároveň ale kroutí hlavou nad používáním videosystému.

„Bude podle mě na co koukat, protože to bude vyrovnané jak v boji o titul, tak v souboji o záchranu. Snad se zlepší i práce VARu, která se mi dosud nelíbí. V jednom zápase se rozhodně tak, pak se stejná situace objeví jinde a je to zcela jinak," krčí rameny zkušený forvard, jenž ještě má po očku v merku hráče, s nimiž se setkal ve Viktorii.

„Úplně každého nesleduju, ale mám Livesport, kde se koukám, jak se jednotlivým klukům daří," prozradil Černý.

Ten si jako útočník cení práce ofenzivních záložníků. Mezi jeho oblíbence patří mladoboleslavský Marek Matějovský, brněnský talent Michal Ševčík a plzeňský Adam Vlkanova.

„Všichni tři jsou v naší lize nadstandardní hráči. Je neskutečný, co Marek Matějovský ve svých letech předvádí. Líbí se mi, když ofenzivní záložníci vytváří šance pro hroťáky jako jsem já," dodal s úsměvem Daniel Černý.

