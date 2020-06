Jaké jsou pocity před šlágrem sezony?

Těším se moc. Doufám, že ho zvládneme, že se přiblížíme bodově Slavii, a dostaneme ji trošku pod tlak.

Plzni se ale v Edenu v poslední době příliš nedaří. Uvědomujete si bilanci? A jste odhodlaní jí zlomit?

Nejen já, ale i celý tým. Jedeme to tam v neděli zlomit. Doufám, že se všechno otočí a začne se nám v Edenu zase dařit.

Co by mohlo na Slavii platit?

Určitě se pokusíme, aby se oni přizpůsobili naší hře a ne my jim. (úsměv) My budeme pokračovat v tom, o co se snažíme od zimy. A doufáme, že tím Slavii zlomíme a vyhrajeme.

Vy jste odchovanec Sparty. Máte větší motivaci?

Neřeším to až tolik, i když ve Spartě nám odmalička vtloukali do hlavy, že to je derby. Já teď Slavii beru spíš jako nejsilnějšího soupeře, je pro nás výzva uspět tam.