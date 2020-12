„Po delší době cítím radost. Doufám, že se teď rozjedeme a bude to tak po každém zápase,“ usmíval se Aleš Čermák v rozhovoru pro klubový web.

První hattrick v barvách Plzně dal levonohý záložník 21. dubna 2018 v Brně (3:1), druhý pak letos v květnu při podobné kanonádě s Mladou Boleslaví (7:1).

Celkem má Čermák na kontě třicet ligových branek, 19 jich dal za Viktorii.

Vy jste skvělý výkon proti Teplicím podtrhl hattrickem. Už třetím v barvách Plzně, jak chutná?

Je to skvělý pocit. Co k tomu říct… Já jsem odmala nikdy moc branek nedával a najednou mám za tři roky tři hattricky, takže jsem šťastný. Kéž by to tak šlo dál.

Který z těch vašich úterních gólů se vám nejvíce líbil?

Asi ten poslední. Tam byla nádherná přihrávka od Kalviho (Kalvach) přes celou šířku hřiště. Ještě se kouknu ze záznamu. Ale ten třetí gól byl pocitově nejhezčí.

Ale nejdůležitější byl asi ten první na 3:0 těsně před půlí. Souhlasíte?

To nám hodně pomohlo, že to zase nebylo 2:0 jako v Jablonci. Ale celý zápas jsme měli pod kontrolou. Věřil jsem, že to tentokrát zvládneme.

Teplice jste nakonec porazili vysoko 7:0. Byl tohle ideální výkon?

Doufáme, že jo. Snad se od toho odrazíme.

Dá se říct, že sebevědomí týmu je zpátky?

Těžko říct, to uvidíme až o víkendu na Slovácku. Ale vnitřní pocit bude samozřejmě lepší než po Jablonci (2:3). Rozhodně budeme sebevědomější. A já věřím, že to půjde dobře dál.

Je důležité, že jste proti Teplicím šli pořád naplno, i když už jste hodně vedli?

Myslím, že jsme dneska nevypadli z role v žádné části utkání. To bylo super. Pomohla nám i červená karta (teplický stoper Hošek v 63. minutě). I jsme pak měli v závěru štěstí, že soupeř nastřelil tyčku. Takhle musíme pokračovat dál, potvrzovat to v dalších zápasech.