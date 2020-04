Družina trenéra Michala Hoffmanna začala ročník 2019/2020 cennou domácí výhrou nad rezervou Českých Budějovic (3:1). Pak ale přišla porážka s Mýtem, kterou doprovodily další tři nezdary. Kolísavé výkony střídaly světlejší momenty. Jako výhra nad lídrem z Přeštic nebo penaltový úspěch v Katovicích.

„Když jsem před sezonou k mančaftu přišel, odešlo několik hráčů. Kádr se moc neposiloval. Vydali jsme se cestou mladých nadějí. Ať už to byl Krejčiřík, Bošek nebo další kluci z dorostu. Nezklamali mě. Naopak, podle mého ukázali velký potenciál. Dále jsme stavěli na zkušených hráčích, co zůstali. Rojík, Janda, Diviš, jenž dal na podzim polovinu všech gólů, Lukeš nebo uzdravený kapitán Mészáros. Všichni předváděli velmi kvalitní výkony bez výrazných výkyvů,“ liboval si klatovský kormidelník Michal Hoffmann.

„Chtěl bych určitě ještě pochválit Tondu Prančla, kterého jsme přivedli z Německa. I v 41 letech ukázal, jak kvalitním fotbalistou je,“ chválil zkušeného borce. Jeho družstvo v sezoně pokořilo několik favoritů. Dalo by se říct, že bohatým bralo. „Ale chudým dávalo,“ procedil stroze Hoffmann. „Dokázali jsme porazit Přeštice, České Budějovice, dva body jsme vybojovali v Katovicích, ale pak jsme ztráceli s týmy pod námi, to mě moc mrzí. Bodů mohlo být více,“ uvedl.

Podzimní část pošumavská parta bojovníků zakončila na desátém místě. „Je to asi strop, na který v současnosti máme,“ přiznal trenér Hoffmann před začátkem jara.

Z patnáctidílné série jarních zápasů nakonec zbyla pouze premiéra v Českých Budějovicích, která po remíze 2:2 skončila ziskem jednoho bodu. Pak nastal konec. Zasáhla vyšší moc v podobě pandemie koronaviru, kvůli níž výkonný výbor FAČR letošní sezonu bez postupů i sestupů předčasně ukončil.

„Zdraví lidí je pochopitelně přednější, ale podle mě by se sezona v nižších soutěžích dala dohrát systémem středa – sobota. Tedy tak, jako to funguje v Anglii. I kdyby začala třeba až za měsíc, zvládlo by se to. Alespoň by se tím zkrátila letní přestávka na další ročník. Podle mého názoru to bylo uspěchané rozhodnutí,“ míní Hoffmann, jenž během zimní pauzy přišel o dlouholetou oporu mezi třemi tyčemi – Jaroslava Rojíka, který přijal novou výzvu o pár kilometrů severněji, a sice v Přešticích.

KLATOVSKOU OFENZIVU TÁHL KANONÝR DIVIŠ

Klatovský fotbalový klub vstřelil během celého, předčasně ukončeného ročníku FORTUNA divize A celkem dvaadvacet branek. Hned o jedenáct z nich se postaral útočník a fantom letošní sezony František Diviš. „Jedenáct gólů? Upřímně, hodně mě to překvapilo. Trenér Hoffman mi dal šanci hrát vepředu a já se dokázal prosadit,“ říkal do tradiční fotbalové přílohy JARO 2020 usměvavý chlapík.

A jak letošní počínání klatovského týmu špičkový šutér divizní smetánky hodnotil? Podobně jako trenér Hoffmann. „Mám pocit, že Klatovy jsou jako Robin Hood. To z toho důvodu, že obíráme o body kluby ze špičky tabulky a pak darujeme body týmům zespoda,“ doplnil Diviš.

SK KLATOVY 1898 – SEZONA 2019/2020

Bilance celkem: 10. místo (16 zápasů, 6 výher, 1 výhra na penalty, 3 porážky na penalty, 6 porážek, skóre 22:24, 23 bodů).

Bilance doma: 7. místo (8 zápasů, 6 výher, 2 porážky, skóre 14:9, 18 bodů).

Bilance venku: 11. místo (8 zápasů, 1 výhra na penalty, 3 prohry na penalty, 4 porážky, skóre 8:15, 5 bodů).

Nejlepší střelci: František Diviš (11 branek), Martin Janda (3 branky).

Nejvíce žlutých karet: Martin Janda (5 ŽK), David Tříska (4 ŽK), Giorgi Dvali (4 ŽK), Michal Lukeš (4 ŽK).