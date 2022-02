Právě on totiž rozjel gólovou akci, na jejímž konci se Bucha nádherně opřel do centru Mosquery z levé straby a pro sebe netradičně hlavou a s pomocí tyče poslal míč za záda gólmana Vorla.

„Kdy jsem dal gól hlavou, si nevzpomenu, možná někdy v přípravce,“ usmíval se Pavel Bucha v pozápasovém rozhovoru. „Byla to pro mě celkem těžká situace, balon byl dost vysoko. Snažil jsem se co nejlépe udeřit, aby to šlo na bránu. Zapadlo to tam asi nejlépe, jak mohlo,“ vyprávěl dál 23letý záložník, který se v této ligové sezoně trefil teprve podruhé.

A jeho listopadová trefa nebyla zdaleka tak důležitá, protože viktoriáni tehdy vyprášili doma klokany 6:0.

„Moje statistiky nebyly na podzim až takové, jaké bych já chtěl. Chyběly tomu góly i nahrávky. Musím se víc dostávat do finálních fází, být produktivnější,“ uznal i samotný Pavel Bucha v lednovém rozhovoru pro Deník.

Výhru na jihu Čech zařídil gólem Bucha a perfektní Staněk v bráně

Teď si tedy aspoň částečně napravil reputaci. A zajistil Viktorii už třináctou výhru v sezoně o jedinou branku.

„Zvládáme i takové zápasy, v nichž se nám nedaří. O mužstvu to ukazuje, že má charakter, vůli a nikdy se nevzdává,“ těšilo plzeňského trenéra Michala Bílka.

To byl i případ sobotního utkání v Budějovicích, které byly v první půli lepší. Zlobili především Van Buren a Škoda, který ve 24. minutě napálil střelou z nějakých třiceti metrů břevno.

A tak trenér Bílek musel reagovat, v poločase stáhl Čermáka a vysunul z obrany dopředu Sýkoru. „Honzu jsme do Plzně brali s tím, že ho budeme používat výš, aby hrál ze strany zálohy, nebo zprostředka na podhrotu. Ale situace si to vyžádala, proto šel na kraj obrany. Neříkám, že hned příště nastoupí výš, ale počítáme s ním spíš na tyhle ofenzivnější pozice,“ říkal trenér Bílek o Sýkorovi.

V plzeňském dresu si také odbyl premiéru Libor Holík, který přišel v týdnu na hostování z Jablonce.

„Chtěli jsme to posílit vzadu, proto tam šel Holík,“ vysvětloval plzeňský kouč poločasové střídání. „Absolvoval s námi jen dva tréninky, ale odvedl dobrou práci.“

Pomohl i přesun Havla na levý kraj obrany, aby eliminoval ofenzivní choutky Van Burena. „Ve druhé půli už to z naší strany bylo lepší,“ pochvaloval si Michal Bílek.

Změny v sestavě tentokrát zabraly a Viktoria veze tři body z Budějovic, kde ztratila Sparta a na podzim i Slavia.