Sympatické rozloučení s Ligou mistrů, Plzeň padla po přestřelce s Barcelonou

„Kluci pracovali skvěle celý zápas. Samozřejmě, že se mi to hodnotí hůř, když jsme zase prohráli a ten výsledek není příznivý. Ale ve skupině to bylo naše nejlepší utkání a byli jsme nejblíž bodu. Dali jsme dva góly, nastřelili břevno, tyč. Těší nás to, odvedli jsme maximum, ale žádná euforie rozhodně není na místě. Vím, že děláme chyby do defenzivy. A pracujeme na tom, aby to bylo lepší. Ale přes porážku si myslím, že nás tem zápas posílí,“ prohlásil Bílek.

V základní skupině skončila Viktoria v konkurenci Bayernu, Interu Milán a Barcelony po šesti porážkách a skóre 5:24 poslední. Co se z toho dá vzít?

Co si z Ligy mistrů odnášíme? (chvíle zamyšlení). No, velké příděly. Gólů jsme dostali opravdu hodně. Jsou to zkušenosti, zážitky a taky obrovská motivace do další práce, Výzva, abychom se do soutěže dostali příští rok zase. Dopředu jsme věděli, že v extrémně nabité skupině bude těžké už jen bodovat. Dělali jsme, co jsme mohli. Byli jsme nejslabší, to víme. Ale i po těch výsledcích věřím, že těch šest zápasů nám zvedne sebevědomí. Proti Bayernu jsme v Plzni vyhráli poločas, teď jsme dali Barceloně dva góly a kluci si ověřili, že i proti tak skvělému soupeři se hrát dá.

Přesto, nešlo soupeřům čelit líp? Vždyť třeba v domácí lize je Plzeň proslulá právě pevnou defenzivou, ale základní skupina Ligy mistrů přinesla Viktorii jen vysoké porážky.

Je pravda, že v některých momentech těch zápasů jsme se měli chovat jinak, takticky jsme to nesehráli dobře. Ale taky si musíme uvědomit, že jsme narazili na velkou kvalitu. Hráči našich soupeřů byli velmi dobře vybavení rychlostně, měli individuální techniku na nejvyšší úrovni a my nestačili. V lize málo inkasujeme, za to jsem rád, ale evropský fotbal je jinde. Jestli chceme dosáhnout lepšího výsledku, obranná činnost musí být kvalitnější. Ale na druhou stranu už jen dostat se do základní skupiny Champions League bylo těžké.

Co se vám při vzpomínce na kvalifikaci vybaví?

Že postoupit ze tří předkol bylo nesmírně složité. Narazili jsme na soupeře, kteří na tom po herní stránce možná byli o něco líp než my. Překonali jsme je díky soudržnosti a disciplíně. Ve skupině nás pak každá porážka musí posílit.

Třeba tak, že jste jen pár dní po porážkách v Lize mistrů zvládali zápasy v domácí soutěži?

Před sezonou jsme si vytyčili nějaké cíle – dobře začít domácí ligu, což se povedlo, a hlavně jsme se chtěli dostat do skupiny jednoho z evropských pohárů. A že z toho vyšla Liga mistrů, bylo fantastické. Pak jsme neřešili, co je pro nás priorita, ale zápasy jsme brali postupně. Nepovedl se nám domácí pohár, vypadli jsme, v Lize mistrů jsme nestačili, ale kluci dělali co mohli a porážky s nimi také nijak neotřásly. Kabina je zdravá, držíme pospolu, což je na hřišti vidět. Liga mistrů pro nás sice skončila, ale zároveň víme, že v lize bojujeme o Evropu pro příští sezonu. A už teď myslíme na Spartu, kterou máme v sobotu.

