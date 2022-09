Co byste ještě k postupu do skupiny Ligy mistrů řekl?

Především jsem rád, že tenhle tým můžu trénovat. Je to banda bojovníků, která se nikdy nevzdává. Ligu mistrů zasloužíme, předkola jsme zvládli výborně, z šesti zápasů jsme pětkrát vyhráli a jednou remizovali. Ani odveta s Karabachem nebyla vůbec jednoduchá, prohrávali jsme. Hrozně si cením toho, že se mužstvo nepoložilo. Máme obrovskou radost, dosáhli jsme toho, o čem jsme snili. Zažili jsme další parádní večer v Plzni.

Dají se vaše pocity srovnat s těmi po zisku mistrovského titulu?

Když vyhrajete titul, je to obrovský úspěch. Když se dostanete do Ligy mistrů, je to pro vás taky obrovský úspěch. Ale pro mě byl třeba taky obrovský úspěch, když jsme se zachránili s Blšany v lize. Je to trošku jiné na opačném pólu. Zahrát si skupinu Ligy mistrů je úžasné, to se nepoštěstí českému týmu každý rok. Je velký boj dostat se vůbec do skupiny evropských pohárů. Řadím to hodně vysoko, na klubové úrovni je to asi opravdu nejvíc. Získat titul a hned vzápětí se dostat do skupiny Ligy mistrů, to je prostě báječné. Je to pecka.

Berete to i jako osobní satisfakci po kritice, která se na vás snesla po kritice za působení u české reprezentace, přestože jste s ní byl ve čtvrtfinále Eura?

Musím říct, že po národním týmu jsem nezažíval úplně nejlepší chvíle, vlastně i během toho angažmá. Pak přišlo období, kdy jsem váhal, jestli ještě dál trénovat. Jestli to má vůbec smysl v té atmosféře, která tehdy proti mě byla velmi negativní. Pomohlo mi až angažmá ve Zlíně. Znovu mě nakoplo, dostal jsem zase obrovskou chuť. A teď to vyvrcholilo tímhle báječným úspěchem.

Máte teď vysněného soupeře do skupiny Ligy mistrů?

O tom jsem vůbec nepřemýšlel. I když jsem teď už v klidu, tak stejně jsou tam takoví velikáni, že ať dostaneme kohokoliv, bude to skvělý klub. Mám takový respekt před všemi, že nemám žádný klub, který bych preferoval.

Jaké budou vaše oslavy?

Na delší oslavy není čas, od čtvrtka už myslíme na další zápas. Před sezonou jsem říkal, že máme na stejné úrovni ligu i poháry. Nechceme zbytečně něco podcenit nebo prohrát tím, že bychom se dobře nepřipravili.

