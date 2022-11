„Bude to svátek nejen pro nás, ale i pro fanoušky, těší se, budou nás podporovat. Je to poslední zápas ve skupině, uděláme maximum pro to, aby výsledek byl pro nás přijatelný. Uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl na předzápasové tiskové konferenci plzeňský kouč Michal Bílek.