Akce, která podpoří dobrou věc, říká Lukeš. Na hřišti to bude boj, tuší Mužík

Je to tady. Už v neděli se na klatovském fotbalovém hřišti s umělým povrchem uskuteční třetí ročník přátelského utkání s názvem O silvestrovský pohárek Václava Kopřivy. A také tentokrát v něm nepůjde pouze o fotbalový mač fotbalistů oděných do červených a modrých dresů, ale půjde i o dobrou věc. Veškerý výtěžek z akce totiž poputuje na dětské oddělení Klatovské nemocnice. Zájemci se navíc mohou zapojit do dražby o podepsaný dres bývalého hráče Klatov Daniela Haise, dnes již ligového borce hájícího barvy Hradce Králové.

O silvestrovský pohárek Václava Kopřivy (31. prosince 2022). | Foto: Jindřich Schovanec