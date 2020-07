Adame, jak utkání a výhru ve Kdyni hodnotíte?

Podle mě odehrál celý tým velmi dobrý zápas, soupeře jsme do šancí příliš nepouštěli. Snažili jsme se držet balon a plnit pokyny trenéra v napadání a nabízení se pro přihrávku. Takže za mě naprosto super.

Proti Kdyni jste chytil gólovou slinu, trefil jste se hned šestkrát. Která branka byla pro vás nejjednodušší?

Asi gól na 4:0. Po krásné individuální akci Aleše Brudny se míč dostal ke mně a já už měl před sebou prázdnou branku.

Už se vám podařilo vstřelit mezi muži někdy v minulosti šest branek?

Nene, toto je mezi dospělými moje premiéra. Ale pevně doufám, že si to ještě někdy zopakuji (úsměv).

A co v mládežnických kategoriích? Tam se vám to někdy podařilo?

Ano, to jo. Bylo to za Přeštice v zápase mladších žáků. To jsem také dal šest branek a shodou okolností jsme vyhráli taktéž 7:0.