Frankfurt si podmanil EL. Glasner: Neuvěřitelné. Neprohráli jsme ani jeden zápas

Ne všichni ale pochodili. Bílá barva bundesligového klubu nakonec zaplavila stadion Ramóna Sáncheze Pizjuána s kapacitou 42 tisíc míst téměř z poloviny.

Eintracht Frankfurt fans in their home stadium watching the final. ?????????#UEL | #UELfinalpic.twitter.com/oWANvL8h2I — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 18, 2022

Živo ale bylo i přímo ve Frankfurtu. Více než 50 tisíc příznivců Eintrachtu zaplnilo frankfurtský Deutsche Bank Park, kde se finále s Rangers vysílalo na velkoplošné obrazovce.

A byl to nevšední zážitek. Po vítězném penaltovém dramatu se rozjely divoké oslavy a na stadionu Frankfurtu to vypadalo jako v Seville. "Všichni jsme hrdinové. Není jen jeden hrdina, ale my všichni. I diváci, bez nich bychom to nedokázali," děkoval brankář Kevin Trapp.

Zdroj: Youtube

Reputaci si fanoušci Eintrachtu pokazili v předvečer velkého finále. Asi dvě stovky příznivců německého klubu v ulicích Sevilly napadly fandy Glasgow Rangers. Podle španělských médií bylo zatčeno pět chuligánů v barvách Eintrachtu.

Frankfurt fans need to be banned from future European games, everywhere they have been they have caused trouble pic.twitter.com/xiGersCd5Q — West Ham Latest (@westham_latest) May 18, 2022

Policie do akce nasadila zásahovou jednotku. Němečtí hooligans zaútočili i na policisty, na které házeli lahve, pyrotechniku a stoly.