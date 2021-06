Po předčasném konci v Celje si potřeboval od fotbalu odpočinout. „Byl jsem toho přesycený. Dal jsem si trochu pauzu,“ vykládá Jiří Jarošík. Bývalý reprezentant se vydal na trenérskou dráhu po úspěšné hráčské kariéře, během které slavil tituly v Anglii, Skotsku, Rusku a Česku.

Je to už přes měsíc od vyhazovu ze Slovinska, nepovedené angažmá ale stále nevstřebal. Ještě víc Jarošíka štvou výkony Sparty a její mizerné nákupy. „Někteří hráči ve Spartě, to je slabota. Když vidím trenéra Vrbu, jak ho to užírá, je mi ho líto,“ říká bývalý hráč Chelsea, Celticu, CSKA Moskva, Zaragozy nebo Sparty.

Do Celje jste šel po úspěšné ústecké misi s velkým očekáváním. Bylo těžké vstřebat předčasný konec?

Říkám si, že by bylo dobrý to už hodit za hlavu, ale pořád nad tím přemýšlím, co se vůbec stalo. Doufám, že se brzo naskytne něco nového a bude míň času se tím zabývat.

Na co jste přišel? Proč to v Celje neklaplo?

Byla to celá řada drobných problémů, to bychom tady byli dlouho. Já jsem ten kapitán a nedokázal jsem vyřešit ty malé problémy, které se nasčítaly. Nová soutěž pro mě, noví hráči, nové týmy, spousta věcí pro mě byla nových. Ale nechci tady plakat. Nelituju toho, byla to obrovská zkušenost. I když draze zaplacená brzkým odchodem. Když něco dělám, tak to chci dělat pořádně, a o to víc mě to mrzelo. Ne že bychom herně propadli, ale když nemáte výsledky, tak můžete hrát, jak chcete.

Jiří Jarošík.Zdroj: Jaroslav Appeltauer

Jednáte teď někde o novém angažmá?

Byl jsem toho strašně moc přesycený ze Slovinska a dal jsem si trochu pauzu. Ani se sledováním fotbalu jsem to moc nepřeháněl. Rád bych pokračoval, trénovaní mě baví. Ale nezáleží to jenom na mně. Uvidím, jestli se něco objeví, pak bych to začal řešit. Zatím s nikým nejednám.

V závěru sezony ligové kluby hodně měnily trenéry. Čekal jste, že se někdo ozve?

Vždycky doufáte, že by si vás mohl někdo vzít. Není jednoduché se někam dostat, všichni radši berou zkušeného trenéra. Pro nás mladší to není lehké, ale musíme bojovat, vydržet a čekat na šanci. Pak musíme předvést dobrý výsledek.

Preferoval byste zahraniční angažmá nebo po zkušenostech v Celje byste raději působil v Česku?

Se zkušenostmi rostete a Slovinsko mě posunulo. Těch nabídek asi nebude moc, je mi jedno, jestli Česko, nebo zahraničí.

O práci se nemusí bát trenér Jindřich Trpišovský, který dovedl Slavii k mistrovskému hattricku. Co říkáte na tu hegemonii?

Slavia zaslouženě vládne českému fotbalu. Spartě, která má největší možnosti, bude možná pár let trvat, než Slavii dožene. Bohužel. Slavia je dobře nastartovaná, mají dobrého trenéra, ví, co chtějí hrát, jakou cestou jít, jaké hráče vybrat. To je strašně důležité. Sparta ve všem zaostává. O ostatních konkurentech se nemá cenu ani bavit. Plzeň prožívá temné období a ještě asi bude, Michal Bílek to bude mít složité. Jen Sparta může v budoucnu Slavii ohrozit, uvidíme, jak dlouho jí to bude trvat. Slavia je momentálně úplně někde jinde.

Vy jste zažil ve Spartě mistrovskou éru na přelomu století. Štve vás ten obrovský úpadek klubu?

Samozřejmě mě to trochu štve, Sparta byla nejlepší. Na druhou stranu i ve Slavii byli vždycky skvělí hráči. Abych se přiznal, tak jsem jí jeden čas fandil, aby se vrátila zpátky na špičku. Pomalu se psalo, že největší zápas je Sparta – Plzeň. Jsem rád, že se Slavia vzpamatovala a není tomu tak. Pro Spartu to bude těžké, dva tři roky to bude trvat. Bude záležet na tom, jaké posily udělá. Finance na to má, ale v dnešní době není jednoduché se do těch hráčů trefit. A Sparta se poslední dobou do nákupů netrefuje. Někteří kluci jsou v menších klubech dobří, ale ve Spartě je to sežere. Nechci jmenovat, ale někteří hráči, to je slabota. Nevím, jakým kurzem se teď vydá. Sparta potřebuje možná pět hráčů do základní sestavy, aby vůbec měla šanci konkurovat Slavii. To jsem zvědavý, kde je vezme.

Sparta se netrefovala ani do trenérů. Je podle vás Pavel Vrba mužem na správném místě, který dokáže Spartu pozvednout?

Sparta po dlouhé době vybrala dobrého trenéra, který zažil úspěchy a s Plzní hrál dobrý fotbal. Je to velká persona, hráči si ho váží. Je přísný a umí hráče něco naučit. Ale jenom o trenérovi to není. Hráčský kádr ve Spartě je velmi slabý. Vidím, jak to Vrbu užírá, až je mi ho někdy líto. Doufám, že mu vedení přivede hráče, které chce a potřebuje do svého systému.

Blíží se Euro, jak to vidíte s českými vyhlídkami ve skupině smrti?

V reprezentaci je asi to nejlepší, co momentálně máme. Myslím si, že fotbalové Euro bude podobné mistrovství světa v hokeji, že menší týmy zaskočí ty větší. Možná tam bude taky hodně překvapení a pro fanoušky to bude zajímavější. Je mi líto hráčů, kteří po dlouhé sezoně nebudou mít žádnou pauzu a budou zavaření.

Mohli by právě Češi zaskočit favority a překvapit?

Skupina je těžká. Skoty smázneme, Anglie a Chorvatsko jsou jinde. Ale naši hráči hrají stabilně v zahraničních klubech, tak o to je nároďák silnější. I hráči Slavie mají formu a sebevědomí. Mohlo by to klapat.

Největší osobností týmu je Tomáš Souček, který září v Premier League. Překvapilo vás, jak rychle se dokázal etablovat na tamější prostředí? Vy to znáte z vlastní zkušenosti.

West Ham je menší rodinný klub, kde vám pomůžou, když už za vás dali takové peníze. Dají vám šanci a důvěru. Měl za sebou povedené roky ve Slavii. Byl to nejlepší hráč v české lize, a kdo jiný by tam měl jít a prosadit se tam. Je skvělé, že hráči můžou jít od nás do Anglie a rovnou tam hrát. Souček s Coufalem ukázali ostatním klukům u nás v lize cestu, že když budou makat, můžou se dostat až do Anglie. Udělali si velké jméno a bude hrozně těžko to potvrdit, protože budou pod drobnohledem.

O Součka se zajímají velkokluby. Myslíte, že v létě přestoupí?

Těžko říct, takovou sezonu už nemusí mít. Půjde do Manchesteru, kde je větší konkurence a nemusí tolik hrát. Je to složitý. Asi zůstane ve West Hamu.

Jiří Jarošík v dresu Sparty.Zdroj: ČTK/Kateřina Šulová

Kladiváři mají v hledáčku Alexe Krále ze Spartaku Moskva. Měl by odejít do Anglie už teď, nebo ještě počkat?

Spartak je největší ruský klub a Alex se tam dokázal prosadit. Hrál pod velkým tlakem fanoušků i médií a svými výkony si získal důvěru. Myslím si, že právě West Ham by pro něj byl ideální klub na přestup. Hrají poctivý běhavý fotbal, který mu sedí.

Zpátky k národnímu týmu. Na Euru bude chybět stoper Ondřej Kúdela, který dostal desetizápasovou stopku za údajný rasismus v utkání s Rangers. Je to velké oslabení pro českou defenzivu, ale zase kolem týmu nebude na Ostrovech takový humbuk a hráče nebude nic rozptylovat.

S tím musím souhlasit. I když jak znám Kudyho, tak by se soustředil jen na fotbal. Dát mu deset zápasů stopku, to je exemplární případ. Když jste z Česka, Polska, Rumunska, Bulharska, tak proti vám jdou. Nevěřím, že by nějaký Angličan dostal za tohle deset zápasů. S bývalými hráči se o tom bavíme. Máme na to trochu jiný pohled, protože nežijeme v Británii. Vím, že tam po rasismu jdou, když někdo udělá nějaké gesto nebo něco řekne. My to tady až tak neprožíváme. Byla to blbost a zastínilo to úspěch Slavie. Zklamali mě hlavně hráči Rangers i trenér Gerard, že to nedokázal ukočírovat. Neunesli to.

Vy jste působil v Celtiku, zažil jste glasgowské derby, takže znáte tamní poměry. Pocítil jste na vlastní kůži ostrovní fanatizmus?

Když jsem tam byl, tak to bylo úplně v klidu, žádné incidenty nebyly. Pak jsem odešel a četl jsem, že trenéra Celticu Lennona pobili v hospodě fanoušci Rangers. To tam asi vždycky bude. Přece jen to nejsou jen fanoušci, ale stoupenci dvou náboženství. Myslím si, že případ Kúdely se zbytečně vyhecoval. Prožívá nejlepší období kariéry a je škoda, že se kvůli téhle blbosti možná už nikdy nepodívá na takový turnaj. Je mi ho líto.