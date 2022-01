Osmadvacetiletá hvězda přestoupila na začátku letošní sezony do Chelsea s velkou pompou a očekáváním. Vždyť vedení klubu vysázelo za Lukaka rekordních 97,5 milionů liber. Hned v prvním utkání se belgický "tank" trefil do sítě Arsenalu, jenže žádný brankostroj se nekonal.

Přišel útlum, navíc si zranil kotník a do toho přišel covid. Po uzdravení se Lukaku gólově prosadil 26. prosince a v dalším utkání skóroval znovu. Chelsea se drží na druhé příčce za Manchesterem City.

„Fyzicky jsem na tom dobře, dokonce ještě líp než předtím,“ řekl Lukaku pro Sky Sports Italia. V rozhovoru, který byl natočený před několika týdny, ale zveřejněný až nyní, si útočník postěžoval na svoji pozici v týmu pod německým koučem Tuchelem. „Myslím, že trenér se rozhodl hrát jiným systém. Nejsem s touhle situací spokojený, ale nesmím se vzdát a dál pracovat jako profesionál.“

Lukaku se vyjádřil i ke svému propíranému odchodu z Interu Milán, kterému pomohl k titulu v Serii A po 11 letech. Na San Siru odehrál během dvou sezon 95 zápasů a nasázel 65 gólů. „Chci se moc omluvit fanouškům Interu, protože si myslím, že způsob, jakým jsem odešel, nebyl správný. Opravdu v hloubi svého srdce doufám, že se do Interu vrátím. Ne na konci kariéry, ale na vrcholné úrovni, abychom spolu mohli zase vítězit,“ vzkázal Lukaku fanouškům Nerazzurri.

Komentář belgického útočníka pro italskou stanici vytočil trenéra Chelsea. „Nelíbí se mi to, protože je jen přináší humbuk, který nepotřebujeme,“ zlobil se Tuchel, jehož tým čeká v neděli střet s Liverpoolem. „Necítím, že by byl nešťastný, cítím pravý opak, takže jsem překvapen,“ divil se kouč. „Sedneme si, abychom to s ním prodiskutovali,“ dodal s tím, že Lukakovi hrozí za jeho neuvážlivá slova disciplinární postih.