Hodinová debata na stanici O2 TV Sport se nesla v přátelské atmosféře, kterou nastolil Libor Bouček. Oběma kandidátům tykal, za což se hned na začátku omluvil. "Známe se dlouho a bylo by zvláštní, kdybych jim teď začal vykat," vysvětlil moderátor.

V jednom z jejich mála vzájemných střetů se řešilo, co trápí český fotbal. Padla zmínka o mládeži a klesajícím zájmu o sport. Poborský se otřel o nefunkční ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Oba kandidáti se shodli na tom, že je třeba držet krok s Evropou, kupříkladu při práci s daty.

"Český fotbal má dlouhodobě dobrý zvuk. Především díky výkonům reprezentací," shrnul Fousek.

Dalším tématem byly pozemky na Strahově. Fotbalovou asociaci totiž čeká rozhodnutí o tom, co udělá s prostorem, kde teď chátrá stadion Evžena Rošického.

"To je obrovská šance pro český fotbal. Hnutí si bude moci rozhodnout, jak pozemky zužitkovat. Jestli tady vznikne národní stadion nebo tréninkové centrum," konstatoval Poborský, na což Fousek reagoval slovy, že o věci nemá, na rozdíl od svého soka zaměstnaného na asociaci, dostatek informací.

UEFA a případ Kúdela

Řeč přišla také na vztahy v Evropě. Případ Ondřeje Kúdely a jeho trest za údajnou rasistickou urážku v osmifinále Evropské ligy nenechal ani jednoho kandidáta klidným. Ještě víc ale rezonoval nejnovější problém: zrušení reprezentační základny ve Skotsku. Na Euro se bude létat z Prahy.

"Není to fér, kam až to UEFA nechala zajít," uvedl Poborský, jenž naznačil, že Hampden Park v Glasgow by ještě o zápasy mohl přijít.

"Pojďme a zkusme udělat z negativa pozitivum," dodal Fousek, kterému se nelíbí cestování, ale za výhodu spatřuje možnost být doma.

Následně se debatovalo o samotném (ne)fungování fotbalové asociace, rozhodčích a potvrdila se tolik skloňovaná informace. Oba kandidáti se totiž shodnou na jménu člověka, jenž by měl šéfovat komisi rozhodčích. Oba by na této pozici rádi viděli Radka Příhodu, jenž před časem odložil píšťalku.

Tajná volba a nominace

Bouček si na závěr přichystal (ne)příjemné překvapení: každý z kandidátů měl položit svému rivalovi otázku.

Poborský se dotázal, s kterým oddělením asociace má Fousek největší problém. "Mám představu, ale nedělal bych z toho soutěž mezi odděleními. Chtěl bych restrukturalizaci, změnit celkovou strukturu, možná méně oddělení," odpověděl někdejší generální sekretář.

Fousek využil šance a vypálil otázku, která podle něj cirkuluje a znervózňuje hnutí: proč Poborský dodnes nezveřejnil nominace. Reakce? "Neudělal jsem to, protože jsem se na tom s těmi lidmi nedomluvil. Odevzdal jsem zhruba třicet nominací. Bral jsem to tak, že je to nějaká povinnost. Volba je tajná," řekl bývalý reprezentant.

Při zmínce o exkluzivním průzkumu Deníku (Fousek má podporu 72 delegátů, Poborský 15) se řešilo, proč se většina volitelů odmítla vyjádřit. "To velké penzum souvisí s tím, že lidé ještě čekají, nebo měli své důvody projevit vůli až v Nymburce," reagoval Fousek.

Ve čtvrtek bude jasno. Možná už odpoledne, možná večer, snad ne až v noci.

První úkol nového předsedy? Cesta na přípravný mač národního týmu do Itálie.