/VIDEO/ Cristiano Ronaldo, nebo Lionel Messi mají na svém kontě spoustu fotbalových rekordů. To, co dokázal Egypťan Ezzeldin Bahader, se jim ale asi jen tak nepovede.

Fotbalista Ezzeldin Bahader (uprostřed) skóroval v 75 letech | Foto: Twitter

Aby překonali jeho zápis do historie, museli by totiž hrát ještě čtyři desetiletí. Bahader skóroval ve svých 75 letech. A to ne jen tak někde se svými vrstevníky na plácku, ale v profesionální soutěži.