Výsledek 4:0 proti Seville zařídil „sám“, český gólman španělského týmu Tomáš Vaclík byl možná rád, že se před duelem zranil…

„Je pro mě skvělé se zapsat do historie klubu takovýmto způsobem,“ netajil 34letý kanonýr po zápase, který mu vyšel mistrovsky: První gól dal obstřelem, druhý obloučkem, třetí precizní hlavičkou, čtvrtý jistě z penalty.

„Takový styl, jsem nadšený,“ zářil kouč Frank Lampard. Právě on je posledním hráčem Chelsea, který skóroval čtyřikrát v duelu – v roce 2010 to zvládl v domácí soutěži proti Aston Ville. V Lize mistrů to ani velký Lampard nedokázal.

Ostatně není divu. V novodobé historii (od sezony 1992/93) zapsalo takový výkon pouze 15 hráčů. A jen dva ho překonali. Samozřejmě, Lionel Messi z Barcelony. V roce 2012 dal Leverkusenu pět branek. O dva roky později ho napodobil Luiz Adriano, jenž pomohl Doněcku zdemolovat Borisov.

Ale pozor, mezi nezapomenutelnými je i jedno české jméno: David Lafata. Dnes už legendární snajpr Sparty v červenci 2014 nasázel Levadii Tallinn rovněž pět branek (a to mu ještě jedna nebyla nakonec připsána).

„Jenže Messi to zvládl v trochu jiné fázi soutěže,“ odmítal vždy skromný útočník srovnání s Argentincem. Bylo to tak, Messi rozsekal Leverkusen v osmifinále.

Přesně to je důvod, proč Lafata nestojí mezi rekordmany. Předkolo není evropskou federací považováno za plnohodnotnou součást Ligy mistrů. Statistiky z něj jsou počítány samostatně.

Škoda. Lafata by byl lepší než středeční hrdina Giroud.

Žádný Čech nedal v základní části Ligy mistrů hattrick, tedy tři branky. V Poháru mistrů evropských zemí (předchůdci LM), který hrály týmy z Československa, to zvládli čtyři fotbalisté.

Rudolf Kučera (Dukla): 1963, La Valleta – 6:0.

Václav Mašek (Sparta): 1967, Anderlecht Brusel – 3:2.

Karol Dobiaš (Trnava): 1968, Lahti – 7:1.

Petar Novák (Sparta): 1987, Reykjavík – 8:0. (fej)