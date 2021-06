Proč došlo k rozhodnutí? Akce vzešla z hlav trenérů, nezdála se jim kvalita trávníku ve Vallesu. Hráči si nestěžovali, dokonce ani první útočník Patrik Schick nehartusil, i když právě on si většinou na kvalitě hrací plochy důrazně zakládá. Líbilo se jim, že do areálu došli za pár minut pěšky.

„U hotelu je hřiště v celkem dobrém stavu. Dneska ráno to bylo o něco lepší. Hřiště jako hřiště, ale jak je tady sucho, trošku to drhne. Možná by to chtělo víc kropit,“ vykládal útočník Matěj Vydra.

V Natzu je hřiště schované mezi jabloňovými sady. Trávu má však opravdu lepší. Vysvětlení je jednoduché. Autobus s týmem sestoupal z hotelu pět set výškových metrů. Přitom cesta trvá nějakých patnáct minut.

Rozdíl v počasí však byl markantní, což se na ploše logicky projevilo. Už půl hodiny před začátkem se na zeleném obdélníku míhali asistenti a další pomocníci. Chystali stanoviště pro jednotlivá cvičení. Dopolední trénink byl výživnější než ten včerejší úvodní po příletu do Jižního Tyrolska.

Ale k němu se ještě vraťme. Na jeho konci se hrál klasický zápas. Parta kolem Tomáše Součka zvítězila a její lídr se pak na Twitteru pod fotkou rozesmáté party pochlubil: „První výhra!“

Načež mu odpověděl Alex Král, někdejší kumpán ze Slavie a stejně jako Souček člen silné středové formace: „Žádný gól. Ofsajd!“ Pánové se prostě neshodli, ale tak už to bývá. Nikdo nechce prohrát.

Druhý den už se jede vážněji. Není překvapení, že Souček s Králem jsou v jedné skupině. Při rozcvičce vedené kondičním koučem Pavlem Čvančarou se jede bez vtípků. Naplno. Na sto procent se připravuje také Tomáš Holeš, slávistu přitom před kempem trápily zdravotní trable.

Po patnácti minutách se však trénink propadá do tajemna. Ochranka žurnalisty slušně odešle pryč. Taková jsou pravidla. A podvečerní trénink je uzavřen kompletně.