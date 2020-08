Legendární fotbalista Milan Baroš nedávno ukončil profesionální kariéru, milovaný sport však úplně opustit nehodlá. Bývalý kapitán Baníku Ostrava, který stihl během dvou desetiletí vyhrát Ligu mistrů a stát se nejlepším střelcem evropského šampionátu 2004, čeká na vyřízení podané žádosti o přestup z mateřského klubu. Kam? Do rodných Vigantic.

4. kolo nadstavby první fotbalové ligy, skupina o titul: FC Baník Ostrava - Viktoria Plzeň, 5. července 2020 v Ostravě. Poslední zápas Milana Baroše. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Ve Viganticích jsem říkal, že to je možnost, ale odvíjet se to bude od mého zdravotního stavu. Už se tam nehraje okres, ale I.A třída, takže žádná sranda. Ale slíbil jsem jim, že když to půjde, nějaký zápas si tam zahraju,“ řekl osmatřicetiletý Baroš na začátku července během tiskové konference na Bazalech před rozlučkovým zápasem.