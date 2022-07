Fotbalista Českých Budějovic Daniel Hais v zápase proti Táborsku.Zdroj: Jan Škrle

„Doufám, že ano. Dal jsem do toho všechno a uvidíme, co trenér vymyslí,“ odpověděl Daniel Hais v rozhovoru pro klubový web na otázku, jestli si myslí, že svým střeleckým počinem zamotal trenéru Weberovi hlavu tak, aby jej při ligové premiéře sezony 2022/2023 postavil do základní sestavy.

„Myslím si, že jsme předvedli náš fotbal, který chceme hrát a kterým se chceme prezentovat. Musíme na to navázat i v lize,“ hodnotil usměvavý chlapík přesdvěčivé a vysoké vítězství nad soupeřem ze stejného kraje.

S výkonem týmu i svým byl celkem spokojený. Jediné, co Haise malinko mrzelo, bylo to, že nedal hattrick. K němu totiž nebylo moc daleko. „Mohl jsem dát i třetí gól. Jak mě vyslal Horoš (Jakub Hora) a já běžel potřetí sám na brankáře, tam jsem měl asi vystřelit z voleje levou nohou,“ tvrdil. „Ale dva góly jsou také pěkné,“ doplnil striker pozitivně v interview pro web Českých Budějovic.

Daniel Hais poprvé nakoukl do ligy vloni, kdy odehrál celkem 10 zápasů s celkovou minutáží 164 minut. Branku si ovšem nepřipsal. Letní příprava se mu však povedla (stejně jako celému týmu, který všechno vyhrál a neuspěl jen s Unionem Berlín - 0:1), generálka obzvlášť. Nastoupí talentovaný mladík do nedělního otvíráku Dynama na půdě Pardubic?

