Váš příchod do Plzně se upekl celkem rychle, jak jste zapadl do kabiny?

Ono to tak je možná někdy lepší, když je to takhle narychlo. Žádný problém nebyl, kluci mi pomohli, takže zatím je to super.

Zdá se, že vám vyhovuje i ofenzivnější styl Viktorie…

Je to tak, mám rád útočení. Hraju hodně nahoře, to mi vyhovuje, jsem spokojený.

V Budějovicích jste střídal o přestávce, teď už jste byl v základu. Cítil jste větší nervozitu před domácí premiérou?

To bych úplně neřekl, jen takovou klasickou jako vždycky, která s prvním hvizdem rozhodčího opadne.

Jak vnímáte sílu Plzně, že jste před Spartou a soupeříte i se Slavií?To musí vidět každý, že je tady velká hráčská kvalita. Je jenom dobře, že se nám výsledkově daří a doufám, že to takhle bude pokračovat.

Je to pro vás příjemná změna oproti Jablonci, kterému se v této sezoně tolik nedaří?

To určitě je. Ale neodcházelo se mi v téhle situaci lehce.

V Plzni jste na hostování bez opce, hrajete i přesto o setrvání ve Viktorce?

Abych řekl pravdu, takhle já nepřemýšlím. Soustředím se na to, co je teď. Co bude v létě neřeším.

Je pro vás plus, že tady trénuje Michal Bílek, který vás zná ze Zlína a teď asi přispěl k tomu, že jste v plzeňské Viktorii?

Už jsem to říkal i dříve. Pro hráče je vždycky lepší, když trenéra zná a ví, jak pracuje. Takže i tohle mi pomohlo.

