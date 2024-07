„Trénoval jsem ho v Klatovech od pěti do dvanácti let, kdy odešel do Plzně. Fotbalu dával všechno, byl poctivý a už tehdy si šel za svým cílem. Pak dostal šanci v Plzni, kam jezdil na tréninky a pak už si ho tam nechali. Tuto šanci využil na dvě stě procent,“ říká Panošův bývalý trenér Marek Lukeš.

Brzy 49letý trenér se zná s rodiči Jiřího Panoše, a tak si jeho a několik dalších capartů bral jako čtyřleté děti nejprve na tréninky na hřiště mimo klatovský oddíl. „V pěti letech jsem tyto kluky včetně Jirky vzal do přípravky klatovského fotbalového oddílu. Jirka nebyl jediný, kdo vyčníval. V ročníku 2007 bylo více šikovných kluků. Na tréninky do Plzně s ním jezdil Denis Lajpold, ale Viktoria si nechala jen Jirku,“ vzpomíná Marek Lukeš.

Panošovu kariéru nepřestal sledovat. „Píšeme si a každý víkend se vidíme u něj u baráku. Abych řekl pravdu, nepřekvapilo mě, že dostal šanci v A týmu Viktorky. Je to velká odměna a v šestnácti a půl letech je to super. Vím, co fotbalu obětuje a jsem rád, že stopu zanechal i v Klatovech,“ těší trenéra.

Lukeše překvapilo, že Kodani vstřelil Panoš gól hlavou. „Byl to krásný gól. Dělal jsem si z něj srandu, protože branka hlavou není u něj obvyklá,“ směje se.

Panošovi předpovídá velkou fotbalovou budoucnost. „Ale pokud fotbalu bude dávat to, co doteď. A nezblázní mu někdo hlavu, ve které to teď má dobře nastavené. Není namachrovaný a pořád je to Jirka, kterého znám odmala. Věřím, že ho úspěch negativně nepoznamená,“ tvrdí Marek Lukeš.