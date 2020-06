Fotbalisté Viktorie Plzeň pod vedením slovenského kouče Adriana Guľy ještě neprohráli. Ve středu porazili doma Zlín 3:0 brankami Kopice, Beauguela a Havla.

„Z naší strany byl dneska velmi solidní první poločas. Získali jsme dvoubrankové vedení, možná nás pak trochu vykolejil neuznaný třetí gól. Soupeř navíc do druhé půle změnil rozestavení, byl dál disciplinovaný a už jsme se hůř dostávali do šancí. Přesto jsem rád, že jsme přidali třetí gól a získali cenné vítězství,“ zhodnotil utkání plzeňský kouč.

Ten ve středu hodně pozměnil sestavu, vedle vykartovaného Hejdy nehráli ani lehce zraněný Limberský a Řezník, záložník Bucha zase nastoupil až po přestávce.

Ale i tak dovedli viktoriáni utkání se Zlínem k poměrně snadnému vítězství 3:0.

Jejich radost pak ještě znásobila zpráva z Ostravy, kde Slavia remizovala s Baníkem (2:2). A tak Plzeň snížila náskok lídra tabulky na šest bodů. „Samozřejmě, že je to dobře, pro lidi i pro nás. Máme pořád o co hrát,“ culil se do televizních kamer záložník Jan Kopic.

A měl důvod nejen kvůli konečnému výsledku, ve středu to byl jeho zápas. První gól dal a na druhý přihrál.

„Jsem rád, už jsem ten vstřelený gól potřeboval,“ dodal třicetiletý záložník Viktorie, který tak správně zareagoval na trenérovu kritiku po zápase na Slavii.

V 25. minutě se proháčkoval až na roh vápna a křížnou střelou levačkou překonal zlínského gólmana – 1:0.

Deset minut na to se proměnil v asistenta. Kovařík ho vysunul pasem na levé křídlo, Kopic přesprintoval Bača, poslal míč před branku a Beauguel se proti svému bývalému klubu už prosadil – 2:0.

Ve 43. minutě už se plzeňští fotbalisté radovali předčasně, sudí po dlouhém studování videa gól neuznal kvůli Kovaříkově ruce.

A tak pojistka vítězství přišla až v závěru druhé půle, kdy se prosadil u zadní tyče pravý obránce Havel.

Základní část ligy končí Viktoria v neděli v Olomouci.

FC VIKTORIA PLZEŇ - FC FASTAV ZLÍN 3:0

Branky: 25. Kopic, 36. Beauguel, 89. Havel, ŽK: Chorý – Hlinka, Páník (trenér), Bačo, Rozhodčí: Rejžek – Vlasjuk, Kotalík

FC Viktoria Plzeň: Hruška – Havel, Pernica, Brabec, Kovařík – Hořava, Čermák (46. Bucha), Kalvach – Kayamba (60. Mihálik), Beauguel (60. Chorý), Kopic (86. Hloušek)

FC Fastav Zlín: Rakovan – Matejov, Bačo, Simerský, Azackij (46. Buchta) – Džafič, Conde, Hlinka, Bartošák (83. Fantiš) – Nečas (46. Janetzký), Jawo (62. Poznar)