Stejní soupeři se střetnou za týden v Plzni v semifinále MOL Cup, výkop bude v Doosan Areně v 16 hodin. Ale ještě předtím čeká v sobotu doma od 18.30 hodin liga s 1. FC Slovácko, na které i po včerejšku ztrácejí v tabulce pět bodů.

„V první půli jsme se nedostali do hry, až příliš složitě jsme kombinovali. Podstatné bylo, že do druhé půle vyběhlo jiné mužstvo, které šlo za vítězstvím. Jsem rád, že se to povedlo, i když po střele, která ani nebyla výraznou šancí. Větší tutovky jsme zahodili,“ zhodnotil zápas slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa.

„Zjednodušili jsme hru, bylo tam víc náběhových věcí a na soupeřově polovině jsme rychleji otáčeli těžiště hry,“ vypočítával kouč Viktorie atributy hry, které jeho tým ve druhé půli zlepšil.

Při četných absencích v plzeňské záloze nastoupil v základní sestavě po dlouhé době zkušený Tomáš Hořava, který hrál naposledy od začátku loni v prosinci doma právě proti Teplicím (7:0). Poprvé po podzimní operaci kolena byl v základu také reprezentant Kopic.

První velkou šanci měli po rohu už v sedmé minutě domácí, jenže hlavička Černého za zády plzeňského gólmana neskončila a Hořava nepovolil Kučerovi v jasné pozici dorážku. Na druhé straně zkoušel Kopic z trestného kopu zaskočit brankáře Čtvrtečku, ten vyrazil na roh. Po něm se paradoxně dostali do brejku domácí, ale Moulis nepřihrál přesně. To Žitný byl vzápětí úspěšnější, jenže nezakončil důrazně ani přesně.

V 19. minutě se pustil do nerovného souboje s plzeňskými stopery domácí Vukadinovič, jenže v souboji přetlačil Brabce a jeho ránu musel vyrážet gólman Staněk. A znovu se musel vytáhnout ve 28. minutě, kdy zakončoval Černý, plzeňský gólman vyrazil na roh. V závěru poločasu se po ojedinělé akci hostů nedostal přes Jukla k hlavičce Šulc, a když pak mladý záložník Viktorie nedůrazně zakončil po centru Hybše, šlo se do kabin za bezbrankového stavu.

I druhý poločas začali aktivněji domácí, ale dlouho jim to nevydrželo. V 54. minutě se po nedorozumění v teplické obraně a hlavičce Falty řítil do slibné šance Kopic, jenže brankář Čtvrtečka byl u míče dřív. Viktoriáni pak převzali iniciativu a po hodině hry se dočkali odměny v podobě vedoucího gólu, i když s notnou dávkou štěstí. Kaša napřáhl ke střele z dvaceti metrů a s pomocí teče teplického Ljevakoviče i tyče skončil míč v síti – 0:1.

Plzeň se neuspokojila a když se přes Knapíka protlačil v těžké pozici ke střele v pádu Beauguel musel brankář Čtvrtečka zasahovat. V 71. minutě hlavičkoval po rozehraném rohu v jasné šanci Havel nad a minutu na to po centru Kopice a pokusu Beauguela hlavou zasahoval na brankové čáře gólman Čtvrtečka. Na druhé straně se dostal po chybě Kaši ke střele střídající Kodad, trefil jen druhého plzeňského stopera Brabce.

V 86. minutě propadl míč před Šulce, jenže ten nezakončil a před Beauguelem byl na zemi včas brankář domácích. V nastaveném čase ještě střídající Ba Loua těsně minul teplickou branku a tak viktoriáni brali bod za nejtěsnější vítězství 1:0.

FK Teplice – Viktoria Plzeň 0:1

Poločas: 0:0.

Branka: 61. Kaša.

Rozhodčí: Marek – Kubr, Mikeska. ŽK: Moulis – Havel. Hráno bez diváků.

Teplice: Čtvrtečka – Hyčka (81. Droehnle), Kučera (42. Ljevaković), Knapík, Černý – Jukl, Mareček – Radosta (71. Kodad), Moulis, Žitný (81. Vachoušek) – Vukadinović.

Viktoria Plzeň: Staněk – Havel, Kaša, Brabec, Hybš – Kalvach – Hořava (90+4. Hranáč), Šulc (88. Matějka), Kopic (75. Mihálik), Falta (75. Ba Loua) – Beauguel (88. Ondrášek).