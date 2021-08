„Jsme rádi, že se nám výsledkově daří. Budeme jenom rádi, když to bude pokračovat.,“ říkal po utkání plzeňský kouč Michal Bílek.

Oproti čtvrtečnímu pohárovému zápasu s CSKA Sofia udělal pět změn v základní sestavě. Jen na lavičce začínali Pernica, Řezník, Šulc, Mosquera, Ba Loua i Beauguel, minule chyběl úplně kvůli svalovému zranění.

? Trenér Michal Bílek dnes vybral tuto sestavu:

▪️ v základu oproti minulému zápasu Hybš, Brabec, Káčer, Falta a Kayamba

▪️ ze zdravotních důvodů chybí Hejda, Kalvach, Čermák a Míka

▪️ za béčko hráli Pachlopník, Matějka, Hlavatý, Ndiaye, Kopic a Tvrdoň#fcvp #PLZKAR pic.twitter.com/20Kf2dcaq5 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 22, 2021

„Pro některé kluky to není jednoduché, protože se kolikrát ani nedostanou do nominace, ale já jsem rád za široký kádr. Máme velkou marodku, zatím to zvládáme dobře,“ doplnil kouč Viktorie.

I v obměněné sestavě začali viktoriáni náporem, ale velká šance dlouho nepřicházela. Ani když se ve 25. minutě zbavil dlouhán Chorý kličkou á la Zidane stopera Santose, jeho kolega Křapka zasáhl včas. Teprve pak se osmělili i hosté z Karviné, ale také bez úspěchu.

Nejvíc vzruchu bylo v Doosan Areně po půlhodině hry, kdy založil obránce Havel akci, po níž plách po pravém křídle Kayamba a hledal přízemním centrem Hybš, který nezakončil přesně. Ale VAR odhalil, že mu o nohu zavadil Křapka a tak domácí kopali penaltu. Z ní se Chorý nemýlil, i když gólman Bolek vystihl směr, míč nezasáhl – 1:0.

„Penalta to samozřejmě byla. By to sice nechtěný, ale penaltový zákrok,“ vrátil se o poločase k této situaci ývalý fotbalista Sparty a dnes televizní spolukomentátor Horst Siegl.

V poslední minutě první půle pak ještě zakroutil Janošek trestný kop zpoza vápna nad břevno a tak se šlo do kabin za nejtěsnějšího vedení Plzně.

Zdroj: FCVP/Martin Skála

Ve druhé půli jako první zahrozila Karviná, ale hlavičku Santose ukryl v rukavicích gólman Hruška. Po hodině hry sáhl trenér Viktorie k netradičnímu trojnásobnému střídání. A jeden z nových mužů na hřišti Beauguel se hned řítil do šance, je střelu zblokoval v 71. minutě Santos na roh. Stejný hráč se tři minuty na to zjevil před plzeňskou brankou a jeho hlavička po trestném kopu Qoseho skončila těsně vedle.

Až potom vyslyšeli viktoriáni volání svého publika: My chceme gól! Stoper Kaša se krásně pověsil do vzduchu a hlavou trkl míč do sítě – 2:0. A šest a půl tisíce diváků v hledišti Doosan Areny jásalo nadšením. Po utkání vyprovodili svoje miláčky po tradiční děkovačce do kabin bouřlivým potleskem.

To už hovořil do televizních kamer smutný trenér hostů. „Bylo to podobné jako na Spartě, kluci odvedli dobrý výkon, ale jsme zase bez bodu. Proti takovému soupeři nemáte moc šancí, ale musíte je proměňovat, to se nám nepovedlo. Pracovali jsme, snaha tam byla, nepanikaříme,“ říkal karvinský kouč Jozef Weber.

Viktoria Plzeň – MFK Karviná 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 33. Chorý (pen.), 76. Kaša. Rozhodčí: Pechanec – Vlček, Váňa. ŽK: Janošek, Havel – Křapka, Papadopulos, Santos, Šehić, Jurásek. Diváků: 6520.

Viktoria Plzeň: Hruška – Havel (83. Řezník), Kaša, Brabec, Hybš – Janošek – Kayamba (60. Ba Loua), Káčer (70. Šulc), Bucha, Falta (60. Mosquera) – Chorý (60. Beauguel). Trenér. Bílek.

MFK Karviná: Bolek – Křapka, Santos, Buchta (46. Jurásek), Dramé, Šehić (72. Tavares) – Mikuš (61. Svoboda), Stropek (80. Nešický), Qose, Bartošák – Papadopulos. Trenér: Weber.