„Jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Hodně nás podržel Jindra Staněk, který chytil tři tutovky soupeře,“ říkal plzeňský kouč Michal Bílek, který přišel k televiznímu rozhovoru přímo z děkovačky. „Slovácko potvrdilo kvalitu, proto mělo šance,“ doplnil trenér Viktorie.

„Plzeň byla produktivnější, my jsme dělali chyby, výkon se mi nelíbil, i když jsme měli šance. Hráči se schovávali za balon, chyběla větší odvaha. Začalo to, už když jsme soupeře rychle pustili do vedení. Plzeň měla tři šance a dvě využila, plus dala penaltu. My jsme tři velké šance zahodili,“ kontroval jeho protějšek Martin Svědík.

Viktoriáni začali zostra, na soupeře vlétli a už v páté minutě se dočkali po trestném kopu Kalvacha a hlavičce Beauguela, který využil nejistého vyběhnutí gólmana Nguyena, vedoucí branky – 1:0.

Ale Slovácko se rychle oklepalo, za dvě minuty mohlo být po rohu srovnáno, jenže proti hlavičce Reinberka vytáhl perfektní zákrok plzeňský brankář Staněk. A ve 14. minutě byl reprezentační gólman znovu v hlavní roli, když po brejku Petržely zneškodnil sólový nájezd Jurečky. Na druhé straně to zkoušel střelou zpoza šestnáctky Čermák, ale jeho nedůrazný pokus ukryl Nguyen v rukavicích.

Ve 28. minutě zasáhl po střetu Čermáka se Sadílkem na hraně pokutového území do hry VAR, na jehož upozornění nařídil rozhodčí Klíma penaltu proti domácímu týmu a Cicilia z ní srovnal stav – 1:1.

Po půlhodině hry se uvolnil Mosquera, po jeho centru z levé strany však Čermák nezakončil přesně. Chvilku na to opustil hřiště zdravotně indisponovaný Petržela. Další akce viktoriánů z levé strany už ve 35. minutě gól přinesla, Mosquera rychle hodil aut do šestnáctky na Beaguela, který vybídl přihrávkou před branku ke skórování Sýkoru a ten se nemýlil – 2:1. Tak skončil první poločas.

Po třech minutách druhého musel jako první vytáhnout zákrok domácí gólman Staněk při obranném skluzu Havla. Na druhé straně stojí za zmínku střela Sýkory po hodině hry, i brankář Slovácka byl na místě.

V 67. minutě propadl dlouhý nákop za plzeňskou obranu, Reinberk si navedl míč k penaltovému puntíku, ale gólman Staněk vytáhl proti jeho střele další famózní zákrok. Chvilku na to chtěli penaltu domácí, když Kadlec stáhl k zemi Beauguela, ale sudí ukázal jasně: hrajte dál.

Na značku pokutového kopu ukázal až o chvilku později, když Daníček strčil rukou do Chorého, který si předtím pěkně vyměnil míč s Beauguelem. K exekuci se postavil právě francouzský forvard a čtvrt hodiny před koncem zvýšil na 3:1.

V závěru mohl ještě po brejku Chorého přidal pojistku, ale technickým pokusem branku minul. I tak slavili viktoriáni 14 domácí výhru v sezoně.

Viktoria Plzeň – 1. FC Slovácko 3:1

Poločas: 2:1. Branky: 5. a 75. (pen.) Beauguel, 35. Sýkora – 29. Cicilia. Rozhodčí: Klíma – Hájek, Antoníček. Bez karet. Diváků: 7213.

Viktoria: Staněk – Řezník, Santos, Hejda, Havel – Bucha, Kalvach – Sýkora (76. Kopic), Čermák (60. Chorý), Mosquera (82. Pernica) – Beauguel (82. Holík).

Slovácko: Nguyen – Tomič (46. Kalabiška), Hofmann, Kadlec, Reinberk – Jurečka (77. Kohút), Daníček – Havlík, L. Sadílek, Petržela (31. Holzer) – Cicilia (77. Vecheta).