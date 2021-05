Premiéra pod novým koučem Michalem Bílkem fotbalistům Viktorie Plzeň nevyšla, na Spartě ve středeční dohrávce 23. kola FORTUNA:LIGY prohráli 1:3. Přitom po brance kapitána Brabce od 11. minuty vedli, soupeř však po hodině hry překlopil vítězství na svoji stranu.

Vyrovnával Hložek po centru Wiesnera, Spartě potom pomohla v 84. minutě penalta po diskutabilním zákroku Havla, slovenský stoper ranou pod břevno nedal plzeňskému brankáři Havlovi šanci. Vítězství Sparty pak v nastaveném čase pečetil střídající Karabec.

„První půli jsme odehráli v pořádku. Dokud jsme soupeře správně dostupovali, nedostávali se klíčoví hráči Sparty do hry. To jsme se drželi plánu, který jsme chtěli hrát. Ale ve druhém poločase vázla kombinace, dostali jsme se pod tlak, protože jsme nepodrželi balon,“ viděl příčiny porážky nový plzeňský trenér Michal Bílek, kterému včera chyběli zranění Limberský, Bucha, Kopic a Beauguel, jen na lavičce zůstal Ba Loua.

„Kluci to dneska odmakali, ale čekal jsem, že budeme lepší v kombinaci. Chvílemi byly ty ztráty veliké a tím jsme se dostávali pod tlak,“ doplnil trenér Viktorie Plzeň.

Sparta otočila vývoj zápasu proti Plzni poprvé po dvaceti letech, zřejmě opět zafungovalo kouzlo kouče Pavla Vrby. Na Letné zvládl i sedmý domácí zápas za tři body.

Naopak Plzeň nevyhrála třetí zápas v řadě, obrat k lepšímu zatím nepřinesla ani změna kouče. Trenér Bílek včera vsadil na tři stopery a defenziva se dlouho držela, ale byla po většinu zápasu pod tlakem, kterému nakonec neodolala.

„Plzeň byla příliš v hlubokém bloku. Bylo jen otázkou času, kdy na to doplatí,“ okomentoval zápas na Spartě bývalý kouč a dnes televizní spolukomentátor Miroslav Koubek, který působil v obou klubech. „Trenéru Vrbovi se opět povedla střídání i to, jak zamíchal sestavou,“ doplnil ho v televizním studiu David Holoubek.

Sparta měla většinu zápasu navrch, i když první gól dal soupeř, když se nadvakrát trefil plzeňský kapitán Brabec, který nejprve trefil spoluhráče Ondráška, ale dorážku už dopravil do sítě.

Pak musel ve 22. minutě vytáhnout plzeňský brankář Staněk perfektní zákrok při šanci Hložka. Další pokusy sparťanů byly většinou zdálky, ale nemohly gólmana Viktorie ohrozit. Ve druhé půli však třikrát inkasoval.

Jediný plzeňský gól vstřelil Jakub Brabec po standardce. „Snažili jsme se s asistenty nějaké natrénovat a vyšlo to. Ale Sparta potvrdila svoji kvalitu. My si zvykáme na nový systém. Věřím, že to bude příště lepší,“ dodal.