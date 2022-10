Po útočníkovi Janu Klimentovi a záložníkovi Janu Kopicovi tak mistrovská Viktoria ztratila dalšího ofenzivního hráče. A vesměs jde o fotbalisty, kteří byli ve skvělé formě a zdraví by patřili do základní sestavy.

Ostatně plzeňský trenér Michal Bílek se delší absence Sýkory obával už po nedělním ligovém šlágru se Slavií (3:0). „Dva ofenzivní hráči už jsou mimo, pokud přibude ještě Honza, bylo by to pro nás hodně nepříjemné,“ nechtěl si kouč Viktorie připustit nejčernější scénář.

Ten však nastal a na marodku mu přibyl další klíčový hráč. Zatímco v předchozích případech (Kopic, Kliment) šlo vesměs o svalová zranění a Řezník má dlouhodobější problémy s kolenní šlachou, u Sýkory to odneslo koleno.

Poté, co mu slávista Olanyanka přišlápl nohu, pokračoval v pohybu a koleno nápor nevydrželo. Sýkora dostal hned ortézu, se kterou pak dobelhal i na děkovačku.

Den po zápase ho čekal krutý ortel. Tolik se těšil na zápasy Ligy mistrů…

Další start v nejprestižnější klubové soutěži už letos nepřidá. O způsobu léčby zraněného kolena se rozhodne v nejbližších dnech.

A jak to vypadá s případným návratem dalších plzeňských marodů?

„U Radima Řezníka je to jednou dobré, pak zase horší. V jeho případě se návrat asi nedá v nejbližší době očekávat,“ řekl na adresu zkušeného obránce. Stoper Jemelka tak nejspíš i dál bude muset zaskakovat na levém beku, když teď chybí i Sýkora.

Místo toho by v ideálním případě mohl naskočit zpátky do sestavy Jan Kopic, jenž vypadá ze všech marodů nejlépe.

„Honza Kliment měl trhlinu ve svalu větší, tam to vypadá na delší pauzu. Ale u Honzy Kopice je to nadějnější. „Neříkám, že za čtrnáct dnů bude definitivně v pořádku, ale měl by začít zvyšovat zátěž,“ potvrdil kouč Bílek s tím, že i proto teď vítá delší reprezentační pauzu.

V podobném duchu mluvil po zápase se Slavií i vytáhlý útočník Tomáš Chorý.

„Teď během reprezentační pauzy si můžeme odpočinout, zalepit nějaké šrámy a pak do toho skočíme znovu. Čekají nás další náročné zápasy, musíme se na ně opět kvalitně nachystat,“ prohlásil Tomáš Chorý, ani on není úplně fit. Do posledních zápasů před pauzou chodil se sebezapřením.

Po reprezentační přestávce hrají viktoriáni v sobotu 1. října od 16 v pražském Ďolíčku proti Bohemians, týden nato hostí v Doosan Areně od 19 hodin Mladou Boleslav. Mezitím je ještě čeká zápas Ligy mistrů v Mnichově.