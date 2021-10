Kdo přišel včera v Teplicích na fotbal o pár minut později, přišel o jedinou branku zápasu, kterou vstřelil francouzský forvard v plzeňských službách Jean-David Beauguel. V páté minutě před ním byla po zpětné přihrávce obránce Radima Řezníka prázdná branka.

„Nebylo to nic cíleného. Dával jsem to pod sebe, protože už jsem byl z úhlu a střílet to nešlo. Bogy (Beauguel) tam předskočil svého strážce a bylo to tam,“ usmál se pak obránce Radim Řezník v televizním rozhovoru.

A francouzský forvard potvrdil instinkt střelce, i když tentokrát to nebyl těžký úkol. Beauguel vstřelil v této sezoně už sedmou brankou a osamostatnil se na čele prvoligových kanonýrů.

Venku se ale předtím trefil jen v pražském Ďolíčku, kde při obratu proti Bohemians 1905 vyrovnával z penalty.

Ale zpátky k zápasu v Teplicích, který už další branku nepřinesl, i když šance byly.

Viktorián Sýkora brankáře Grigara ve 13. minutě ani nadvakrát nepřekonal. Deset minut poté odkopl míč před Buchou na poslední chvíli na roh domácí Jukl. Teprve pak Tepličtí vyrovnali hru, ale byl to opět mladý plzeňský záložník, který pět minut před půlí místo střely přihrával.

Tři minuty po přestávce se marně po míči natahoval veterán Rezek. Proti Plzni, s níž má titul, se střelecky neprosadil. Stejně jako krátce po vystřídání hostující Šulc, který trefil v jasné šanci jen nohu gólmana Grigara.

Pak byly Teplice blízko k vyrovnání, jenže Fortelný v tutovce přestřelil branku.

A když se v nastaveném čase neprosadil po minele domácího Knapíka ani další střídající hráč Kopic, brali viktoriáni tři body za hubenou výhru 1:0.

„Nebyl to moc koukatelný fotbal, spíš o soubojích,“ uznal obránce Řezník. „Jsme rádi, že jsme to zvládli, i když herně to zase nebylo ono,“ doplnil zkušený bek Viktorie.

V podobném duchu mluvil potom i plzeňský kouč. „Tohle utkání mohlo být klidnější, dneska jsme si vytvořili čtyři pět šancí, které jsme neproměnili. I když i soupeř tam měl ve druhé půli tutovku,“ říkal Michal Bílek

„Jsme rádi, že jsme tady vyhráli. Teplice se pod novým koučem zvedají, už na Slovácku hrály velmi dobře,“ doplnil kouč Plzně, která vyhrála podeváté v této sezoně FORTUNA:LIGY o gól.