„Toužíme po vítězství, které už nutně potřebujeme,“ prohlásil pro klubový web slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa.

Jeho svěřenci chtějí dát zapomenout na předchozí nezdary, když po vyloučení stopera Kaši podlehli doma Liberci (0:2) a pak v Mladé Boleslavi remizovali (2:2).

„Uděláme maximum pro to, abychom tentokrát uspěli,“ sliboval trenér Viktorie.

Víru mu dává vzájemná bilance, Plzeň doma prohrála s Bohemians 1905 jediný z posledních jedenácti zápasů, ale také podzimní vítězství (4:1) v Ďolíčku.

„Bylo by super navázat na výsledek, ale i na výborný výkon, který jsme tam předvedli,“ připomněl Adrian Guľa utkání, v němž měl premiéru v plzeňském dresu Zdeněk Ondrášek.

Bohemians 1905 na jaře chytili dobrou formu, na konci ledna vyhráli i na Spartě (1:0), pak porazili doma Brno (2:1) a s Olomoucí hráli bez branek, takže tři zápasy v řadě neokusili hořkost porážky. „Bohemka má kvalitní tým, pracovitý. Nevzdávají se za žádného stavu, takže bude potřeba, abychom celých devadesát minut jeli na maximum,“ upozornil kouč Guľa na známou zarputilost.

Zato jeho tým se v jarní části ligy trápí výsledkově a především pak střelecky. Sráží ho slabá produktivita.

„Není to záležitost jednoho týdne, ale dlouhodobý proces. Snažíme se na tom pracovat permanentně. Věříme, že to přinese efekt. Jistota a klid v koncovce jsou i o pohodě hráče, výběru místa,“ vyjmenovával 45letý trenér Plzně. V Boleslavi sice vstřelili viktoriáni dva góly, ale přineslo to jen bod za remízu 2:2. „Šancí tam bylo víc, potřebujeme být produktivnější,“ zopakoval Guľa.

„Při kvalitě hráčů, které máme, bychom si měli víc pomoct standardní situací,“ viděl další nedostatek ve hře svého týmu. Těšit ho může alespoň návrat stopera Kaši, kterému byl zkrácen trest. „Vždycky je lepší, když máte větší konkurenci, víc variant sestavy,“ doplnil Adrian Guľa s tím, že už je v plném tréninku i záložník Čermák.

A na trenérovi teď je, aby vybral správnou jedenáctku.