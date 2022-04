„Podle mě tři čtvrtě kabiny ve Slavii ani neví, že jsem z Plzně. Když říkám, že jedu domů, myslí si, že je to do Českých Budějovic,“ usmál se 25letý záložník, který má i sedm reprezentačních startů.

V této sezoně to byl jeho teprve druhý zápas, vrací se po operaci kolena. „Ještě to není úplně ideální, i když se to každým tréninkem lepší. Pořád si zvykám, což je cítit i z dat, která dostáváme z GPS vesty. Není to takové, pauza byla dlouhá,“ přiznal Lukáš Provod.

Poprvé hrál minule doma s Českými Budějovicemi (1:0), kam ho poslala Plzeň před třemi lety na hostování, a protože o něho tehdejší kouč Pavel Vrba neměl zájem, Provod se upsal Slavii. A teď se v sešívaném dresu vrátil domů.

Gól bych měnil za tři body, pronesl střelec Chorý po remíze se Slavií

Z remízy nebyl příliš nadšený. „Ve Slavii je remíza vždycky ztráta, bereme to tak. Bylo to vlastně vidět i na Plzni, která oslavovala. Vypadalo to, že s tím nepočítali,“ poukázal Provod na radost v hledišti.

Pro obhájce mistrovského titulu to navíc znamená, že v tabulce dál zůstává za Plzní. I proto Slavia chtěla tři body.

„Stále máme sílu, přijeli jsme sem vyhrát. Ale nebudeme si z toho dělat hlavu, rozebereme si zápas s trenéry a jedeme dál,“ pokračoval záložník sešívaných.

„Boj o titul zůstává pořád otevřený,“ připomněl, že do konce základní části zbývají ještě tři kola. A pak následuje nadstavba.

Přijede Provod se Slavií do Plzně ještě jednou?