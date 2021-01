„Nemá cenu jen vyprávět, hlavně musíme tvrdě pracovat a najít správné řešení. Jen tak se z toho můžeme dostat ven,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web Adrian Guľa.

Viktoriáni vstoupí do jara v neděli od 16.00 v Příbrami.

Přestávka byla letos nezvykle krátká. Jak jste ji zvládli?

Nedá se mluvit o klasické zimní přípravě. Ale na druhou stranu jsme o tom věděli dopředu, mohli jsme se na to nachystat. Podle mě už dneska nejde říct, že mám teď měsíc volno a pak začínám s přípravou. Životní styl profesionála má být dneska přizpůsobený tomu, aby byl schopný velmi rychle naskočit do zápasového režimu.

Museli jste měnit plány?

Přizpůsobili jsme tomu již program v závěru podzimu, aby hráči byli po krátké pauze schopni plynule navázat. Naordinovali jsme jim i individuální plány podle jejich zápasového vytížení. Pro kluky to bylo náročné období, ale s tím jsme počítali.

Také jste nejeli na zahraniční soustředění…

V daný moment to bylo nejlepší možné rozhodnutí, i vzhledem ke covidové situaci v celé Evropě. Navíc v Plzni máme špičkové zázemí včetně vyhřívaného trávníku. Jen si myslím, že jako dlouhodobý trend by to nebylo dobré. Kluby i hráči potřebují mezinárodní konfrontaci. Aby viděli srovnání se špičkovými mužstvy. A to vám nabídnou i přípravné zápasy v cizině.

Do jara jde Viktoria Plzeň až z deváté příčky. To je nejhorší umístění po podzimu od sezony 2006/2007…

A je to naprosto neakceptovatelné. Nejen z pohledu kvality kádru, ale také energie vložené do mužstva, podmínek pro hráče a postavení klubu, které si svými výsledky a úspěchy v minulých letech vybudoval.

A co s tím lze udělat…?

Věřím, že nás to dostatečně vyrušilo, abychom vyskočili z určitých stereotypů a na jaře ukázali našim fanouškům daleko víc. Ale abychom změnili věci okolo, musíme nejprve změnit i sebe, tak to vnímám a cítím.

Pro klubové vedení jste udělal společně se sportovním vedením klubu analýzu. Co vám ukázala?

Jednotlivé věci vyhodnocujeme průběžně. Nejde půl roku mlčet a pak to začít řešit. V rámci té analýzy jsme viděli jasné nedostatky, především nestabilitu v obranné fázi celého týmu a nízkou produktivitu na počet šancí, které jsme si vytvořili.

Jak se z toho poučit?

Je potřeba větší zodpovědnosti, ale také úsilí a ochoty jít na absolutní maximum ve všech okamžicích utkání. Nemá cenu jen vyprávět, ale hlavně musíme pracovat a najít správné a účinné řešení. V tom očekávám od nás všech progres, od hráčů, od realizačního týmu i od sebe.

Na podzim se snesla vlna kritiky i na vaši hlavu. Jak jste ji vnímal?

Jako logickou součást toho, v jak ambiciózním klubu mám možnost pracovat. Podzimní výsledky nebyly dobré. Snažím se být disciplinovaný a příliš nevnímat mediální výstupy. Možná to lze nazvat mediální dietou. Potřebuji mít na hráče čistou optiku. Ale samozřejmě se tomu nelze vyhnout úplně, to je jasné. Konstruktivní kritiku přijímám, nemám s ní problém. Vlastně je to věc, která vás i posouvá dopředu.

Takže…

Věděl jsem, do čeho jdu. Viktorka je klub se skvělým zázemím i fanoušky, má za sebou velké úspěchy. A to znamená, že jsem tady víc pod drobnohledem. Myslet si, že vás každý bude jen chválit, je nesmysl. Sám si na sebe vytvářím ten největší tlak, očekávám výsledky a ty na podzim prostě nebyly obrazem toho, co jsme chtěli a o co jsme se snažili.

Jak se co nejrychleji vrátit zpátky na úspěšnou vlnu?

Jen intenzivní prací se z toho dá dostat, být náročný a makat. Tak to vnímám i v jiných odvětvích, jinak to nefunguje. Jsem rád, že to klub vidí stejně a dal mi tuto šanci. Každá změna v nastavení je určitým testem, jestli budeme trpěliví, nároční, ochotní změnit se. Půl roku vše fungovalo, pak se přestalo dařit. Proto jsme se rozhodli i pro nějaké změny.

Jednou z nich je návrat mladíků Šulce s Matějkou z hostování v Budějovicích…

Šulc přišel úplně jinak nastavený než před rokem. Bylo super, že si v mladém věku vyzkoušel angažmá jinde. To samé platí pro Matějku. Věkový parametr přitom nerozhoduje, daleko důležitější je připravenost hráče.

Také se podařilo dotáhnout příchod Šimona Falty z Olomouce. Co k němu říct?

Je to zajímavý hráč, po technické stránce i po stránce běžeckých parametrů a lidských hodnot. Věříme, že bude přínosem, rychle se etabluje v týmu. Je prověřený českou ligou, zkušený.

Připravují se s vámi i Josef Koželuh s Václavem Míkou z třetiligového béčka…

O to se snažíme od prvního dne, pootevřít do áčka dveře vlastním odchovancům.