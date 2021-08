„Naše výsledky jsou zasloužené. Tým dobře pracuje, je poctivý a zodpovědný. Výhrám jdeme naproti a vážíme si toho,“ pochvaloval si v neděli večer kouč Michal Bílek.

Ale zároveň zůstává ve střehu. Teď je především potřeba zvládnout odvetu play-off Evropské konferenční ligy v Sofii, doma viktoriáni CSKA porazili 2:0. Odveta se hraje ve čtvrtek od 19 hodin.

„Hráče nabádám, že není možné jít, co se týče pracovitosti a přístupu, o něco níž, jinak okamžitě narazíme. Jakmile bychom něco podcenili, časem se v tom začneme plácat. To nechceme za žádnou cenu dopustit. Věřím tomu, že v tomto trendu budeme pokračovat,“ zdůraznil trenér Viktorie.

Jeho tým vítězí navzdory tomu, že kouč kvůli nabitému programu neustále točí sestavou. Ani jednou zatím nenastoupila dvakrát po sobě totožná základní jedenáctka. „Ono nám ani nic jiného nezbývá, nemůžeme hrát tolik zápasů s totožnými hráči,“ říkal po vítězném zápase s Karvinou kouč plzeňské Viktorie a velebil si šíři hráčského kádru.

„Jsem rád, že kluci, kteří jdou bez výrazné zápasové zátěže na hřiště, to zvládají dobře. Karviná nebyla jednoduchým soupeřem, přesto jsme to zvládli a vyhráli jsme. Jsou to cenné body,“ pochvaloval si Michal Bílek, kterému stále ještě chyběli zranění Kalvach, Hejda a Čermák. Stoprocentně fit není ani Beauguel.

„Zraněných kluků máme pořád hodně, navíc jde o důležité fotbalisty,“ pokýval hlavou trenér Bílek.

Těšit ho může, že jiní už se pomalu vracejí. Gólman Staněk už byl v neděli proti Karviné na lavičce, Ndiaye to zkoušel dopoledne za rezervu, stejně jako Kopic.

„Honza dlouho nehrál, ten herní výpadek na něm bude znát. Asi ještě chvilku potrvá, než se dostane do optimální formy,“ řekl kouč Viktorie na adresu nedávno ještě reprezentačního záložníka.

S hráči nějak speciálně nasazení do zápasů neřeší, řídí se instinktem. „Abych řekl pravdu, hráčům to moc nevysvětluju. Kádr je široký, program je velmi náročný a já klukům kladu na srdce, že každý z nich musí být připravený,“ vysvětloval plzeňský kouč svůj přístup.

„Když někdo nehraje dva tři zápasy, tak stejně musí v tréninku pracovat na sto procent, aby byl připravený chytit šanci, až přijde,“ pokračoval Michal Bílek.

Je si dobře vědom toho, že pro některé hráče to musí být složité. „Náš dvacátý hráč by totiž ve většině jiných klubů hrál v základu, u nás se nedostane ani na lavičku,“ připustil 56letý kouč.

Jako příklad lze uvést trojici mladíků – Michal Hlavatý, Ondřej Pachlopník, Lukáš Matějka – ti všichni nastoupili podruhé v řadě jen za rezervu. Složením kádru teď hodně může zamíchat (ne)postup do skupiny Evropské konferenční ligy. Nebo odchod křídelníka Adriel Ba Louy do Lechu Poznaň.