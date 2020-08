A ta je v poslední době zvyklá pohybovat se na opačném pólu tabulky. Poměrně pravidelně hraje v pohárové Evropě a odtud je zase cesta do větších klubů.

„Všichni ten příběh Viktorky velmi dobře známe, je to velký klub. A já se moc těším na novou výzvu,“ vyznal se Ba Loua v rozhovoru pro klubový web po pár dnech pobytu na západě Čech.

A stihl už toho za necelý týden dost, fyzické testy, první tréninky a zápas s Českými Budějovicemi. „Vrátil jsem se do přípravy po čtyřech, pěti dnech. Vždycky se snažím ze sebe dostat to nejlepší,“ dodal čtyřiadvacetiletý ofenzivní fotbalista z Pobřeží slonoviny.

„Vše od posilovny až po trenéry je tady super,“ pochvaloval si Ba Loua, který má na Plzeň i dobré osobní vzpomínky. Vstřelil tady dokonce jeden ze svých tří gólů v dresu Karviné.

„Vzpomínám si na to. Prohráli jsme sice 1:2, ale mně se podařilo snížit. Tuším, že někdy čtvrt hodiny před koncem,“ usmál se při vzpomínce na 16. prosinec 2018, kdy si naběhl mezi stopery Plzně a prostřelil brankáře Hrušku, který teď bude jeho parťákem v kabině Viktorie.

A společně půjdou za splněním svých snů, Ba Loua přiznal, že pomýšlí i na dres národního týmu Pobřeží slonoviny. Ale musí jít postupnými krůčky.

„Můj primární cíl je vyhrávat zápasy a třeba i titul s Plzní. Já bych k tomu chtěl přispět asistencemi a góly. A pak mám ještě jeden soukromý cíl, který se týká národního týmu…,“ odmlčel se Ba Loua na chvilku.

Ví, že dres Pobřeží slonoviny oblékají borci z věhlasných ligových soutěží v Anglii, Francii či Itálii.

Vždyť on sám vzešel ze stejné akademie jako jedna z největších hvězd Yaya Touré.

A teď je zatím v plzeňské Viktorii a vůbec poprvé má šanci zahrát si o evropské poháry. „Na to se těším strašně moc. Bude to poprvé, co zažiju takovou velkou soutěž. Určitě udělám všechno, abych týmu pomohl,“ slíbil Ba Loua. Předpoklady pro to má, ale teď je jen na něm, aby se prosadil v nabité konkurenci. I když už to v Evropě zkoušel ve francouzském Lille nebo dánském Velje, vždy se brzy vrátil do mateřského ASEC Mimosas.

V Karviné byl od srpna 2018 a hned se stal ofenzivní hvězdou české ligy. V minulém ročníku patřil k nejúspěšnějším asistentům, víc gólových přihrávek měl na kontě jen slávista Stanciu.

„Je to dynamický hráč, velmi solidní ve hře jeden na jednoho,“ charakterizoval nejčerstvější posilu plzeňský kouč Adrian Guľa.

I to byl jeden z důvodů, proč si ho vyhlédla plzeňská Viktoria. Jenže kvůli koronaviru v týmu Karviné se jeho příchod na západ Čech malinko opozdil, přestup se dotáhl až minulou středu.

„A první den byl ještě z jeho strany jen testovací,“ narážel trenér Viktorie na to, že vedle zátěžových testů podstoupil Ba Loua v Plzni znovu i ty na covid-19.

Potom už nic nebránilo tomu, aby naskočil i do sobotního přípravného zápasu s Českými Budějovicemi (2:0). Teď vyrazí s týmem na herní kemp do Rakouska.

„Potřebuje pochopitelně zlepšit součinnost se spoluhráči,“ dodal trenér Guľa.