A brzy na to přišel trest v podobě vyrovnání z kopačky Schranze, s nímž se mladý záložník potkal na hostování v Českých Budějovicích.

Loni v létě se jejich cesty rozdělili, Schranz v této sezoně střelecky táhne Jablonec a Šulc se v zimě vrátil do mateřské Viktorie Plzeň.

Teď se střetli jako soupeři.

„Remíza je zasloužená,“ prohlásil Pavel Šulc. „V prvním poločase jsme hráli líp, byli jsme aktivnější a častěji na míči než Jablonec. Ale ve druhé půli nás soupeř přehrával, dostali jsme gól… Šance jsme si vytvořili až na konci, kdy Kalvi trefil břevno,“ přidal vysvětlení.

Zdá se, že vy bod berete?

Kdyby to Kalvi trefil, asi jsme měli tři body… Ale myslím, že remíza je zasloužená.

Co se změnilo, že vás Jablonec po půli začal přehrávat?

Já nevím. Aktivněji nás napadali a my už jsme si asi mysleli, že to nějak dohrajeme. Že to 1:0 udržíme. Ale tak to nefunguje, musíme hrát naplno celých devadesát minut. I když to třeba herně nejde, musíme bojovat. Je to blbé, ale Jablonec zaslouženě vyrovnal.

Vy jste si připsal asistenci na gól Adriela Ba Louy, jak jste viděl jeho branku?

Krásný gól. (úsměv) I když jablonecký Schranzik dal potom úplně stejný. Věděl jsem, že Baly je levák, takže jsem mu to snažil dát tak, aby mohl pálit z první nebo přihrávat před bránu. Zvolil střelu. Jsem rád, že to takhle trefil.

Ve druhé půli se mi zdál zápas vyhrocený, i vy jste dostal v souboji ránu. Jak jste to viděl ze hřiště?

Takový je fotbal, emoce k němu patří. Na hřišti by to vždy měla být válka, ale po zápase to ze všech opadne a je to v klidu.

Už ve středu pokračujete ligu v Teplicích. Co říkáte na ten náročný program?

Já jsem rád, že hrajeme častěji. Je to lepší než trénovat, i když je to náročnější, psychicky i fyzicky.