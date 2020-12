Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do branky?

Den před zápasem večer jsem mluvil s Matúšem (Kozáčik, trenér gólmanů – pozn. aut.), ten mi to řekl.

A proti Slavii to byl křest ohněm. Jaké jste měl pocity před zápasem?

Normální, čekal jsem na šanci. Pracoval jsem tak, abych byl kdykoliv připraven. Je škoda, že jsme to výsledkově nezvládli.

Co vám konkrétně proti Slavii chybělo k nějakému bodovému zisku?

Myslím, že to byl vyrovnaný zápas, hodně soubojový. Určitě jsme měli i my šance vstřelit gól, ať už za bezbrankového stavu nebo potom vyrovnat. Ale bohužel, poslední dobou neproměňuje a to nás sráží dolů, ztrácíme body.

Jak moc ta porážka mrzí?

Hodně to mrzí. Měli jsme špatnou sérii zápasů a věřili jsme, že to v prosinci zvládneme zvrátit na svoji stranu, což se nám určitě nepovedlo. Musíme dál makat, je před námi spousta zápasů. Zkusíme tu sezonu aspoň nějakým způsobem zachránit. Takové výsledky nejsou hodné tomuto klubu.

Jenže o tom už se mluví delší dobu a nedaří se to. Co s tím?

Musíme se zvednout, makat v přípravě. A hlavně dát hlavy nahoru. Potřebujeme získat zpátky sebevědomí, protože kvalita týmu je obrovská. Víme, v čem zaostáváme, musíme se zlepšit. Nevím, co k tomu víc říct…