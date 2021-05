Potřebují být druzí. Jenže to nebude jednoduché. Fotbalisté Sparty si zase zkomplikovali boj o kvalifikaci Ligy mistrů.

Sparťanský fotbalista David Pavelka v souboji s hráčem Liberce. | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

Pro fanoušky rudých šiků to musí být frustrující. Stejně jako duel v Liberci, kde v neděli definitivně přišli o (fantasmagorickou) naději na triumf v lize. „Je to pro nás už složité. Chceme hrát o druhé místo, to je úkolem Sparty, protože znamená kvalifikaci o Ligu mistrů. Chceme uhrát co nejvíc bodů a doufejme, že Jablonec něco ztratí a my to doženeme,“ řekl sparťanský kouč Pavel Vrba.