„V podstatně se nic nezměnilo. Dál prodávám klub, nicméně teď mám víc času a možností. Můžu s větší rozvahou vybírat strategického a silného partnera, který by chtěl klub rozvíjet a měl podobné záměry jako já. To znamená upřednostnit blaho tohoto klubu, nikoliv jednotlivců nebo nějakých společnosti,“ potvrdil včera Adolf Šádek novinářům.

Je jednou z vašich podmínek, že u toho zůstanete vy?

Takovou podmínku jsem nikdy neměl a nikdy mít nebudu. Pokud do klubu stoprocentní vlastník vstoupí, bude to ryze na novém majiteli. Já si mohu klást podmínky, jak by se klub rozvíjet měl či neměl. Zda tu budu, to záleží na lidech, kteří přijdou. Není podmínkou, že tady musí sedět Šádek. Tím neříkám, že bych u toho nechtěl být, Viktorka je klub mého srdce. Navždy zůstane číslo jedna.

Jak vám bylo během těch tří let, kdy Plzni peníze z evropských pohárů chyběly?

Hlavní je, že jsme vydrželi být kompaktní. Věřili jsme, že můžeme dosáhnout dalších úspěchů. Chtěli jsme se dostat do pohárů, Liga mistrů je fantastický počin hráčů a všech lidí v klubu. Za tu dobu jsem zestárnul. Přibral jsem, přestal cvičit a slezly mi zbývající vlasy.. Teď se zase cítím skvěle, chci se rehabilitovat a doufám, že budu vypadat stejně dobře jako předtím. (úsměv)

V jaké finanční kondici je momentálně Viktoria Plzeň?

Dneska to ještě není úplně v topu, ale myslím si, že od září budeme ve skvělé finanční kondici. Ale to nic nezmění na způsobu práce mojí, ani kolegů. Tím, že jsme se dostali do Ligy mistrů máme větší klid na práci. Ale určitě ze svých požadavků nebudu nic slevovat, žádná party se tady nekoná.

Do Viktorie vstupuje Betano, ale Šádek dál jedná o prodeji klubu

Nakolik do toho zapadá podpis smlouvy se společností Betano? Je to další významný krok?To bych rozdělil do dvou oblastí. Jednak je pro nás obrovská čest, že se můžeme zařadit do rodiny klubů s obrovskou historií jako Porto, Sporting a Benfica Lisabon. Také my se chceme prezentovat jako evropský klub, nejen na hřišti, ale i na obchodním a marketingovém poli. Tahle spolupráce nás posune dál. Ale je to nesmírně důležité i z hlediska finanční stability klubu.

Prozradíte přesnou částku?

To teď nebudu zmiňovat. Ale pro rozpočet klubu je to částka rozhodně nikoliv nezanedbatelná. Nejvíc si cením toho, že jde o dlouhodobou spolupráci. Zatím jsme ji uzavřeli na období tří let, ale určitě se v jejich průběhu budeme bavit o prodloužení.

Dá se říct, na jak dlouho je klub zajištěný?

Ono to je vždycky o tom, jak se rozdovádím. Dá se to dělat nehospodárně, vyhazovat peníze oknem, dělat hloupé přestupy… Ale ani jedno z toho se nestane. Klub se stabilizoval, že ve výhledu několika let máme klid na práci.

Když už jste zmínil ty přestupy, spekuluje se ještě o příchodu Adama Vlkanovy z Hradce, jak to s ním vypadá?

Mohu potvrdit, že jsem po dobu tiskovky přerušil jednání a navážu bezprostředně po ní, takže momentálně k tématu Vlkanova nemohu říct nic nového.

I bez něho jste přivedli v létě třináct nových hráčů. Jak je to možné, že se to povedlo?

Jsem kouzelník, to přece víte. (úsměv) Ne, žertuji. Je to o způsobu práce, já pracuji s velkým předstihem, reaguji na situaci na trhu, na to, co potřebují trenéři a vyhodnotíme si, co je prospěšné pro všechny. Ne vše byla trefa do černého, ale uměli jsme si vyhodnotit ekonomiku, možnosti a podle toho se s předstihem zaměřili na jednotlivé hráče. A postoupili jsme s nimi do Ligy mistrů, takže minimálně pro léto je jasné, že jsme vedle nešlápli.

Lístky na Ligu mistrů jdou do prodeje, přednost mají permanentkáři

Co jste vůbec říkal na los Ligy mistrů. Sdílel jste stejné nadšení jako hráči?

Nadšený jsem byl. I když na losu jsem seděl vedle Pavla Nedvěda a už jsme se těšili, že se potkáme. Nejsem zklamaný, to by byla drzost. Ale nekřičel jsem radostí jako kluci v kabině. Já jsem před lety po zápase na Bayernu (0:5) řekl, že tam už nikdy nechci ani přibrzdit. Teď si to užíváme, fantastická skupina. Ale zeptejte se mě příští čtvrtek při návratu z Barcelony, zda sdílím stále to nadšení. Nejdeme si to užít, ale jsme outsideři. Přesto věřím, že minimálně jeden tým překvapíme. Chtěli bychom dělat čest českému fotbalu, ale snad se mi to nevrátí jako bumerang.

Napadlo vás to, když trenér Michal Bílek přebíral tým na pátém místě? Jak hodnotíte jeho práci?

Já samozřejmě věděl, že je Michal výborný trenér. On má fantastický dar, že z hráčů za každých okolností vytáhne sto a více procent. To, že máme titul a jsme v Lize mistrů nebylo v krátkodobém plánu, ale jen to dokresluje, že je zbytečně podceňovaný. Co se týče odbornosti a lidského přístupu, je to nejlepší český kouč.

Ještě se zeptám na dalšího ze strůjců úspěchu, brankář Jindřicha Staňka. Podaří se vám ho při jeho skvělé formě v Plzni udržet?

Věřím, že na podzimní část zůstane. Nemusíme prodávat hráče v současnosti, ale říká si o zahraniční angažmá. A já mu neřeknu ne, pokud přijde zajímavá nabídka. Gólmani za ním mají obrovskou kvalitu, čekají na šanci. Je to přirozený jev, když někdo překročí kvality české ligy, má právo jít dál. Ale takhle teď nepřemýšlíme, s nikým nejednáme.