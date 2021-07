„Steaua je nejlepší klub v Rumunsku, v Česku ji všichni znají. Jsem poctěn a šťastný, že jsem součástí tohoto klubu. Těším se na první trénink s týmem, protože začátek sezony se blíží,“ řekl Zdeněk Ondrášek na tiskové konferenci v Bukurešti.

Rozhodoval jste se dlouho pro FCSB?

Ne. Rozhodování nebylo těžké, protože, jak jsem řekl, Steaua je největší rumunský klub, takže jsem nemohl odmítnout.

Co jste před přestupem věděl o FCSB?

Historie klubu je ohromující. Minulou sezonu vyhrál základní část, ale ve skupině o titul skončil druhý. Steaua má šikovné a talentované fotbalisty, silný tým, který ale potřebuje kluky utržené ze řetězu, jež budou střílet góly, o což se pokusím.

Jak byste se charakterizoval jako fotbalista?

Jako pracant pro tým. Fotbal je týmový sport, takže potřebujete spoluhráče, ale oni zase potřebují vás. Udělám všechno pro to, abych střílel góly. Nicméně nejdůležitější je konečný výsledek, takže nezáleží na tom, kdo dá gól. Doufám, že se nám bude dařit.

Přicházíte z Viktorie Plzeň, se kterou se FCSB v minulosti utkala dvakrát v evropských pohárech. V kvalifikaci o Ligu mistrů jsme Plzeň vyřadili, v základní skupině Evropské ligy jsme jednou vyhráli a jednou prohráli. Mluvil jste se svými bývalými spoluhráči o svém novém působišti?

Ne, vůbec. Moc lidí nevědělo, že jsem odletěl do Bukurešti. Ještě se jich na to zeptám (úsměv).

Jaká jsou vaše očekávání pro následující sezonu?

Samozřejmě nejvyšší. Očekávám, že bude velký tlak na úspěch. Chci tvrdě pracovat, do každého zápasu jít s cílem zvítězit a vyhrát domácí titul.

Jaké pocity ve vás zanechalo zázemí FCSB?

Skvělé. Potkal jsem některé nové spoluhráče. Jsem si jistý, že tady všechno, od vedení klubu nebo trenéra, funguje výborně. Jsem opravdu šťastný, že mohu být součástí klubu.

Proč se vám říká Kobra?

To je dlouhý a vtipný příběh. Jelikož jsem byl trochu líný, tak asi před patnácti lety mi trenér řekl, že se musím více pohybovat, abych pak uštkl jako kobra. Nejprve to bylo vtipné, ale časem se to ujalo. Teď jsem za to rád, protože ve světě bylo pro všechny jednodušší mě takhle oslovovat než jménem.

Máte odehráno sedm zápasů za českou reprezentaci s bilancí dvou gólů, ale do nominace na mistrovství Evropy jste se nevešel. Věříte, že angažmá v FCSB zvýší vaše šance na návrat do národního týmu?

Pokaždé říkám, že nezáleží na tom, kde hrajete, ale důležité jsou statistiky a tvrdá práce na hřišti. Ty jsou cestou do reprezentace. Jsem zklamaný, že nemohu být na mistrovství Evropy, ale poslední půl rok pro mě a pro Viktorii Plzeň nebyl dobrý. Navíc trenér mě nestavěl. Jsem připraven tvrdě pracovat, abych se vrátil do reprezentace.

Jak se těšíte na zápasy v Národní aréně v Bukurešti před deseti tisíci diváky?

To je důvod, proč hraju fotbal. Takže se nemohu dočkat.