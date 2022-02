Ale teď už se zdá být fit. „Momentálně jsem zdravý a doufám, že to tak vydrží až do konce kariéry,“ hlásil v rozhovoru pro Deník 27letý Aleš Čermák krátce před startem jarní části FORTUNA:LIGY.

V zimní přípravě byl společně s obráncem Milanem Havlem nejproduktivnějším hráčem Viktorie Plzeň.

Tu čeká na úvod jara domácí utkání s Hradcem Králové, hraje se v neděli od 18 hodin v Doosan Areně.

Jaké jsou vaše pocity pár dnů před startem ligy? Je cítit nervozita, či spíš natěšení?

Už se těšíme, až to vypukne. I když byla zimní přestávka letos krátká, mistrovské zápasy jsou přece jen něco jiného. Za mě by ty pauzy mohly být klidně ještě kratší. Mohlo by se hrát v kuse, to by bylo lepší. (úsměv)

Vás čeká zajímavý úvod jara, v neděli přijede Hradec Králové, kde jste v sezoně 2014/2015 hostoval ze Sparty. Jak na to vzpomínáte?

Pár kluků z té doby tam ještě znám. Pro mě to byla velice příjemná zkušenost.

Zato ta nejčerstvější zkušenost s nedělním soupeřem není příjemná. Na podzim jste mu podlehli u nich 0:1…

Hráli dobře, aktivně nás napadali. To samé nás čeká teď, nebude to nic lehkého. Je to nepříjemný soupeř.

Co udělat teď lépe, abyste jim to vrátili?

Vyhrát. Víc k tomu asi neřeknu. (úsměv)

Tak to zkusím jinak, co by mohlo na Hradec platit?

Nějaké videorozbory jejich hry už jsme měli. Doufám, že najdeme recept, jak je překonat. Ale jestli se to povedlo, zjistíme až v neděli večer.

Připravení jste dobře?

Já myslím, že ano.

Byl zimní dril trenéra Michala Bílka jiný než za předchozích koučů v Plzni?

Každý trenér má svůj styl, svoje tréninky. Vždycky je to trošičku jiné. Ale základ je pořád stejný. Potřebujete nabrat kondici a připravit se co nejlépe na ligu.

Jak se cítíte vy osobně? Na podzim vás provázely zdravotní problémy…

Už v průběhu podzimu jsem se dal do kupy, všechno je v pořádku, koleno drží.

Nakolik hráče omezuje, když musí řešit i zdravotní trable?

Nic příjemného to není. Lepší samozřejmě je, když se můžete soustředit jen na výkony na hřišti. A ne pořád myslet na to, abyste se dal co nejdřív do pořádku. Ale já se momentálně cítím dobře a doufám, že to tak vydrží až do konce kariéry.

V Plzni jste už pátým rokem, zkušenější borci odcházejí. Změnila se nějak vaše pozice v kabině?

Asi úplně ne. Já jsem pořád stejný. Vždycky se snažím na hřišti odvést maximum. Jinak se moc neprojevuju.

Hned po Hradci jedete na Spartu, odkud vy jste do Plzně přišel. Je to pro vás pořád ještě speciální zápas?

Pro mě osobně už ani ne. To spíš z historického pohledu, souboje mezi Viktorkou a Spartou nebo Slavií budou mít vždy výjimečný náboj.

A letos asi zvlášť, když jsou právě tyto týmy sešikovány v čele tabulky. Co je cíl Plzně, trenér Bílek říkal, že se o titulu nebavíte…

Je to tak, jak říká trenér. Ale každého hráče by zisk lákal, to je jasný. Já jsem tady titul zažil a bylo to krásné. Ale prvořadé pro nás je zajistit si místo, které zaručuje možnost zahrát si o evropské poháry. Z první pozice to jde nejlépe, to já vím. (směje se)