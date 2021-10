ROZHODUJÍCÍ MOMENT zápasu, Jean-David Beauguel se položil hlavou do centru Dominika Janoška, a i když si gólman Šiška na míč sáhl, v cestě do sítě ho nezastavil.

NÁVRAT do základní sestavy prožil v sobotu plzeňský stoper Filip Kaša, který nahradil Luďka Pernicu.

SLAVNOST NA ÚVOD. Obránce Radim Řezník převzal od generálního manažera klubu Adolfa Šádka dres s číslem 300, čímž vstoupil do Klubu legend. V sobotu proti Zlínu načal druhou třístovku ligových startů.

